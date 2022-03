Aldi-Besuch vermiest Geburtstag - Kunde bei Blick in Regal stocksauer: „Ob Ihr alle einen Schatten habt?“

Für einen Twitter-User war der Gang zu Aldi alles andere als erfreulich. Beim Blick ins Backzutaten-Regal ging ihm komplett die Hutschnur hoch.

München - Eigentlich hätte es so ein schöner Tag werden sollen. Weil seine Frau am Sonntag Geburtstag hat, überlegte sich ein Twitter-Nutzer, ihr eine Freude zu machen und einen Kuchen zu backen. Herrlich! Doch die schöne Geste scheiterte schon im ersten Schritt. Als der Mann nämlich bei Aldi Eier, Mehl, Zucker und was man sonst noch für eine süße Leckerei benötigt einkaufen gehen wollte, war es vorbei mit der guten Laune.

Ein Blick ins Regal erzürnte ihn so sehr, dass er direkt einen Schnappschuss machte und seine Wut auf Twitter teilte. Auf dem Bild zu sehen: Das Backwarenregal. Oder zumindest das, was normalerweise das Backwarenregal ist. Denn in dem Aldi-Gang auf dem Foto herrscht gähnende Leere. Zwar finden sich noch ein paar Backmischungen im Regal, leider aber ansonsten nicht viel. Mehl? Fehlanzeige. Die Ursache des Mangelbestandes dürfte die Ukraine-Krise sein. Denn dank ihrer sind aktuell diverse Lebensmittel in deutschen Supermärkten nur schwer zu beschaffen, darunter Speiseöl und eben Weizenmehl. Denn Russland und die Ukraine sind zusammen für immerhin 14 Prozent der globalen Weizenexporte verantwortlich.

Ukraine-Krieg: Darum wird bei Aldi und Co. das Mehl knapp

Durch den Krieg sind nun ukrainische Häfen dicht, die Produktion kam teilweise zum Erliegen. Zwar beteuerte Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) im Spiegel, in der EU werde es nicht zu Engpässen bei Agrarprodukten kommen, doch deutsche Supermarktkunden haben sich augenscheinlich trotzdem vorsichtshalber mit Mehl und Öl eingedeckt. Das Ergebnis: Die Regale sind leer, wer noch Pläne hat etwas zu backen, muss Glück haben.

Mehl wegen Ukraine-Krieg aus: Aldi-Kunde entrüstet über Hamsterkäufe

Das war es auch, was den Aldi-Kunden anscheinend besonders nervte. Neben dem Foto schrieb er: „Aldi am Freitagmittag: Frau hat Geburtstag am Wochenende, ich will einen Kuchen backen. Kein Öl, kein Mehl… Ob ihr alle einen Schatten habt, habe ich gefragt!“

Unter seinem Post findet der Mann viel Zustimmung: „Edeka das gleiche Bild“ und „Hier auch“, pflichten ihm Kommentatoren bei.

Ein Nutzer sieht die Sache ganz pragmatisch und rät: „Die Lösung steht doch direkt darüber im Regal“, wobei er sich auf die Backmischungen bezieht. Viele User sehen das ganze auch gar nicht so eng und lassen Kommentare da, wie: „Öffentlich zelebrierte Dauerentrüstung über die angebliche Dummheit der Mitmenschen löst übrigens auch keine Probleme. Wie immer rate ich zu mehr Gelassenheit“ und „Dann frag doch einfach in der Bäckerei nach.“ So oder so, ärgerlich ist das ganze für den Kunden allemal. (jv)