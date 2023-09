Paragliding-Unfall in Südtirol: Deutscher Urlauber stirbt kurz vor seinem Geburtstag

Geburtstagsaktion wird zur Katastrophe: Ein deutscher Urlauber stirbt bei einem Tandem-Absturz – einen Tag vor seinem runden Geburtstag. Der Paragliding-Pilot ist schwer verletzt.

Ridnaun – Ein deutscher Urlauber wollte mit einem Abenteuer in seinen bevorstehenden 70. Geburtstag einläuten. Der Paragliding-Flug in Südtirol nahm aber ein fatales Ende. Noch ist die Ursache des Unfalls nicht klar.

Paragliding-Unfall: Deutscher stirbt am Tag vor seinem 70. Geburtstag

Die Tragödie ereignete sich am 11. September, einen Tag vor dem runden Geburtstag des 69-Jährigen. Ein erfahrener Pilot startete mit dem Italien-Urlauber einen Tandemflug oberhalb der Prischeralm in Ridnaun, berichtete das Südtiroler Nachrichtenportal stol.it. Zwei Wanderer hatten demnach den Abflug um 11.30 Uhr oberhalb der Prischeralm in Ridnaun beobachtet. Wenig später sei der Gleitschirm unkontrolliert auf den Boden geprallt.

Die Zeugen hatten einen Notruf gesetzt und erste Hilfe geleistet, bis die Rettungskräfte eintrafen. „Wir bekamen den Einsatz von der Leitstelle in Bozen und sind mit zwei Hubschraubern samt Bergrettern und Notärzten hochgeflogen. Zwei Personen waren in den Unfall verwickelt, beide waren nicht ansprechbar“, teilte ein Sprecher der Bergwacht der Bild mit.

Tandem-Absturz: Deutscher verstirbt noch an der Unfallstelle

Als die Rettungskräfte eintrafen, war es für den Deutschen bereits zu spät. Der Notarzt konnte lediglich den Tod des Passagiers feststellen. Seine Verletzungen seien zu schwer gewesen, so stol.it.

Der Pilot erlitt ebenfalls schwere Verletzungen vom Absturz und musste noch vor Ort beatmet werden, hieß es. Er habe ein Polytrauma, also mehrere Verletzungen an verschiedenen Körperstellen. Ein Hubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus.

Paragliding-Tragödie: Angehörige warteten im Tal auf verstorbenen Urlauber

Unten im Tal hatten die Angehörigen auf den Verstorbenen gewartet, unter anderem seine Frau. Sie wurden von schließlich von dem Tod des fast 70-Jährigen unterrichtet.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Der Pilot bat bereits seit vielen Jahren Tandemflüge aus Ridnaun an. Im Sommer startete er fast täglich, oft auch mehrmals am Tag, zu Paragliding-Flügen. Auch die Wanderer hatten keinen Grund für den Absturz beobachten können. „Beide waren beim Starten und sind einige Meter gefallen“, so ein Polizeisprecher zur Bild. Die genaue Ursache wird noch ermittelt.

