Ostern 2022: Die besten WhatsApp Sprüche und Grüße zum Versenden

Von: Raffaela Maas

Zu Ostern und zur Frühlingszeit gibt es viele schöne Sprüche. In einer Oster-WhatsApp kann man so seinen Freunden und Verwandten zu zeigen, dass man an sie denkt und ihnen in den Feiertagen ein Lächeln auf die Lippen zaubern.

München - Erneut steht ein Ostern in Corona-Zeiten bevor. Obwohl die Regelungen es nicht verbieten, ist angesichts der hohen Corona-Zahlen ein Osterfest auf Abstand vernünftiger als der Besuch bei der gesamten Familie und dem vereinten Freundeskreis. Über eine nette Nachricht an den Feiertagen freut sich das soziale Umfeld aber dennoch.

Osterbotschaften über WhatsApp, Instagram und Co. sind bei Verwandten und Freunden gerne gesehen. Wer bei der Formulierung eines Ostergrußes Hilfe braucht, oder einfach etwas Inspiration sucht, kann diese bei folgenden Sprüchen und Gedichten finden.

WhatsApp: Die schönsten Oster-Grüße und Sprüche zum Versenden

Ich wünsche Dir, ganz ohne Stress, ein wunderbares Osterfest!

Blumenduft weht um die Nasen, liebe Grüße vom Osterhasen!

Jedes Jahr zur Osterfeier klaut der Has dem Huhn die Eier, woraufhin er sie versteckt, damit das Huhn sie nicht entdeckt. So kommt‘s, dass wir in jedem Jahr die Eier suchen, is‘ doch klar!

Ostern war und ist bis heute, das Fest des Frühlings und der Freude.

Hört, was ich zu Ostern sage: Liebe, frohe Eiertage!

Osterglocken klingen, die Osterhasen springen, ein Osterei, das liegt im Nest: Ich wünsche Dir ein schönes Fest!

Ich schick einen bunten Schokogruß und einen süßen Sonnenkuss, weil ich dich so gerne mag – hab einen schönen Ostertag!

Lustige Oster-Sprüche für Freunde

Eier, die nicht gefunden, bleiben bis zum nächsten Osterfest verschwunden.

Ostern ist die Zeit des Schenkens und des aneinander Denkens. Zwar kein Auto, zwar kein Nerz – dafür ein Gruß mit Herz.

Ich schenke dir ein Osterei, wenn du’s zerbrichst, so hast du zwei.

Es ist das Osterfest alljährlich für den Hasen recht beschwerlich. (Wilhelm Busch)

Ostern 2022: Diese Gedichte eignen sich für eine Osterbotschaft

Endlich ist es so weit,

willkommen in der Osterzeit.

Der Hase nun die Eier bringt

und fröhlich durch die Gärten springt.

Wir wünschen euch zum Osterfeste

alles Liebe und das Beste! (Katharina Anders)

Unterm Baum im grünen Gras sitzt ein kleiner Osterhas.

Putzt den Bart und spitzt das Ohr,

macht ein Männchen, guckt hervor.

Springt dann fort, mit einem Satz, wie ein kleiner, frecher Spatz.

Schaut jetzt nach, was denn dort sei. Und was ist? Ein Osterei! (Emanuel Geibel)

Hei, juchhei! Kommt herbei! Suchen wir das Osterei!

Immerfort, hier und dort und an jedem Ort!

Ist es noch so gut versteckt, endlich wird es doch entdeckt.

Hier ein Ei! Dort ein Ei! Bald sind’s zwei und drei. (Hoffmann von Fallersleben)

