Dussel-Video machte ihn berühmt: „Dümmster Räuber Österreichs“ kassiert Gefängnisstrafe

Von: Daniel Geradtz

In Graz ließ sich ein Räuber vom Geschäftsinhaber durch eine erfundene Geschichte von einem Überfall abbringen. Nun wurde er zu einer mehrjährigen Haft verurteilt.

Graz – Über diesen Räuber hat im August nicht nur Graz gelacht, denn das Video ging viral. Der Mann suchte eine Trafik auf, also ein Geschäft, das Tabakwaren, Zeitungen und Kleinwaren verkauft, und wollte es mit einer Spielzeugwaffe überfallen. Die Frau auf der anderen Seite der Theke ließ sich nicht beeindrucken. Mit den Worten „Chef, das ist ein Überfall“, rief sie um Unterstützung.

„Da müssen Sie eine Stunde früher kommen“: Trafik-Besitzer überlistet dümmsten Räuber

Der Chef kam hervor. Beide ließen sich trotz der gestreckten Waffe nicht aus der Ruhe bringen und erklärten dem Mann, dass er zu spät dran sei. Die Kasse ließ sich nicht mehr öffnen. Zum Zeitpunkt der Tat war es bereits nach 18 Uhr. „Da müssen Sie eine Stunde früher kommen. Das ist leider so“, sagte der Inhaber beinahe entschuldigend.

Der „dümmste Räuber Österreichs“ machte bei seiner Tat in Graz keine gute Figur. © Screenshot: youtube.com/@VOLNews

Zum Zeitpunkt des Überfalls führte Inhaber Marco Koller den Laden gerade einmal zwei Wochen. Wie Der Standard damals berichtete, handelte der Besitzer geistesgegenwärtig, denn es war ein Witz, dass die Kasse vermeintlich geschlossen war. „Das war spontan. Sehr spontan. Die Gitti hat von sich aus gesagt, die Kassa geht nicht auf, und ich habe im selben Moment auf die Uhr geschaut. Da war es gerade Punkt 18 Uhr, und ich habe mir gedacht: Das probiere ich jetzt“, sagte Koller. An der Stimme und am Zittern habe er gemerkt, dass vom Täter keine Gefahr ausgehe. Dass der Mann sich von der Geschichte hat in die Irre führen lassen, brachte ihm schnell den Titel „dümmster Räuber Österreichs“ ein.

Räuber wird nach sieben Taten zu fünf Jahren Haft verurteilt

Enttäuscht und unverrichteter Dinge zog der Täter von dannen. Er blieb zunächst unbekannt, könnte durch Hinweise aus der Bevölkerung schließlich identifizeirt werden. Der 35-Jährige ist kein unbeschriebenes Blatt. Er musste sich am Mittwoch für insgesamt sieben Überfälle in der Steiermark und im Burgenland verantworten und wurde von den Richtern zu fünf Jahren Haft verurteilt. Zudem muss er Schadenersatz an ein überfallenes Wettbüro und Schmerzensgeld an mehrere Mitarbeiter zahlen.

In seiner Vernehmung am Mittwoch gab er laut oe24 an, wegen persönlicher Umstände auf die schiefe Bahn geraten zu sein. Auslöser waren seine anstehende Scheidung, Spiel- sowie Wettschulden und schließlich der beginnende Drogenkonsum. „Ich bin einfach total abgerutscht. Das, was ich gemacht habe, ist nicht zu entschuldigen“, sagte er reumütig. Bei den sechs weiteren Überfällen konnte er Beute machen.

Ohne Beute mussten in diesem Jahr auch drei Diebe einen Schreibwarenladen in München wieder verlassen. Obwohl sie mit einem Golfschläger eine schlagkräftige Waffe dabei hatten, konnte sie der 60-Jährige Ladenbesitzer in die Flucht treiben. Auch in einem Wettbüro behielt der Inhaber bei einem Überfall die Oberhand.