Studie zum Klimawandel: Zahl an gefährlichen Bakterien im Meer steigt rasant

Von: Karolin Schäfer

In der Nord- und Ostsee leben gefährliche Keime. Eine Studie zeigt nun: Durch den Klimawandel breiten sich die Bakterien schnell aus.

Kassel – Dürre, Hitzewellen und Extremwetter: Die Auswirkungen des Klimawandels sind weltweit spürbar. Auch steigende Meerestemperaturen machen Forschenden zu schaffen. Denn: Dadurch können sich gefährliche Keime ausbreiten, die potenziell tödliche Krankheiten verursachen.

Studie zum Klimawandel: Bakterien vermehren sich schnell im warmem Salzwasser

Nachdem der verheerende Hurrikan Ian im vergangenen Jahr in Florida für ein großes Ausmaß der Zerstörung gesorgt hatte, sind gefährliche Bakterien freigesetzt worden. Das stellten Forschende der University of Flordia und der University of Maryland in einer neuen Studie fest, die in der wissenschaftlichen Zeitschrift mBio veröffentlicht wurde.

Dafür wurden nach dem Sturm im Oktober 2022 Proben gesammelt sowie Satelliten- und Umweltdaten ausgewertet. Das Ergebnis: Zahlreiche Vibrionen gedeihen rasch in warmem Salzwasser und vermehren sich vor allem bei Wirbelstürmen und Überschwemmungen. Auch in Kassel kommt es immer öfter zu Überschwemmungen. Grund für die Ausbreitung nach Hurrikan Ian seien unter anderem die Niederschlagsmenge, Veränderungen der Meeresoberflächentemperatur und die Chlorophyllkonzentration im Meer.

Folge des Klimawandels: Gefährliche Bakterien breiten sich aus – Diese Symptome sind möglich

Doch was sind eigentlich Vibrionen? Es handelt sich um stäbchenförmige Bakterien, die in der normalen Bakterienflora auch in der Nord- und Ostsee vorkommen. Zu den bekanntesten Vertretern zählen Cholera-Vibrionen, die zu der gleichnamigen, hoch ansteckenden Magen-Darm-Infektion führen können. Nicht-Cholera-Vibrionen lösen bei Kontakt mit Menschen schwere Wund- und Magen-Darm-Infektionen aus, informierte das Robert Koch-Institut (RKI).

In seltenen Fällen kann eine Infektion zu einer Sepsis (Blutvergiftung) führen, die tödlich enden kann. Beim Baden in der Ost- oder Nordsee können sich Menschen damit infizieren, sofern sie nicht verheilte oder frisch zugezogene Wunden haben. Dadurch entstehen meist eitrige Infektionen, „die dringend chirurgisch versorgt werden müssen“, so das RKI. Magen-Darm-Infektionen durch Vibrionen können nach dem Verzehr von rohem oder unzureichend gegarten Meeresfrüchten oder Fisch auftreten.

Typische Symptome bei Wundinfektionen mit Vibrionen:

Lokaler Schmerz

Fieber, Schüttelfrost und Sepsis

Nekrosen und Bildung von Geschwüren

Gewebezerstörung (nekrotisierende Fasziitis)

Typische Symptome bei Magen-Darm-Infektionen mit Vibrionen:

Krampfartige Bauchschmerzen

Erbrechen

Übelkeit

Durchfall

Sepsis

Quelle: RKI

Die Forschenden haben nach Hurrikan Ian eine Zunahme „nekrotisierender Haut- und Weichteilinfektionen beobachtet“, schilderte Professor Norman Beatty in einer Mitteilung. Ohne geeignete Antibiotika sei ein chirurgischer Eingriff zur Entfernung des infizierten Gewebes notwendig. Im schlimmsten Fall drohe eine Amputation der betroffenen Stelle.

Folgen des Klimawandels: Forschende sind überrascht – „Nicht erwartet“

Die Forschenden der US-Studie zeigten sich überrascht, dass so leicht viele Vibrionen in den gesammelten Proben entdeckt wurden. Diese Krankheitserreger hatte das Forschungsteam „Wochen nach dem Hurrikan nicht erwartet“, erklärte Antarpreet Jutla am Fachbereich für Umweltingenieurwissenschaften der University of Florida. Damit unterstreiche die Studie, „wie wichtig es ist, die Auswirkungen von Klima, Wetter und Umweltprozessen auf die Verbreitung klinisch relevanter Krankheitserreger auf den Menschen zu verstehen“, so Jutla.

Auch das Bundesamt für Risikobewertung warnt angesichts steigender Meerestemperaturen vor einer Zunahme der salzbedürftigen Bakterien. Das betreffe besonders Oberflächenwasser, Meerwasser in Küstennähe sowie Meeresfrüchte. Der Forschungseinrichtung Leibniz-Gemeinschaft zufolge können zwar nur zehn Prozent der rund 130 Arten Infektionen beim Menschen verursachen.

Vibrionen breiten sich durch den Klimawandel schnell aus. Das Bundesamt für Risikobewertung warnt vor Meerwasser in Küstennähe. © Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Dennoch gibt es zwischen den Jahren 2002 und 2019 jährlich bis zu 20 Vibrionen-Fälle an deutschen Küsten, darunter auch einige Todesfälle. Die Zahl dürfte infolge der Erderwärmung und einhergehenden Extremwetter-Ereignissen zunehmen. Erst kürzlich ereignete sich eine schwere Sturmflut an der Ostsee-Küste.

Um sich vor einer Infektion zu schützen, rät das Bundesamt für Risikobewertung, nicht mit offenen oder schlecht heilenden Wunden in warmem Meerwasser (ab 20 Grad) in der Nord- und Ostsee zu baden. Das gilt vor allem für Menschen mit Vorerkrankungen und einem geschwächten Immunsystem. Auch beim Baden im See ist Vorsicht geboten: Dort können sich kleine Tierchen in die Haut bohren. (kas)