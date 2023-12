Mehr als 200 Beben am Tag: Vulkan-Riese in Indonesien bewegt sich auf Alarmstufe Rot zu

Von: Johannes Welte

Der Merapi befindet sich derzeit in einer hochaktiven Phase. Erst im Oktober floss Lava seine Hänge hinab. © IMAGO/Priyo Utomo

In Indonesien hat der Vulkan Marapi bei einer heftigen Eruption 23 Todesopfer gefordert. Jetzt macht der fast namensgleiche Vulkan Merapi noch größere Sorgen.

Jakarta – Kein Land der Erde hat so viele Vulkane aufzubieten wie der Inselstaat Indonesien im Südosten Asiens. Kein Wunder: Die Inseln liegen genau entlang des pazifischen Feuerrings zwischen Asien und Amerika. Hier treffen die Kontinentalplatten aufeinander. Gestein wird unter die Erdkruste geschoben, schmilzt und bahnt sich als Magma wieder seinen Weg an die Oberfläche..

Alleine in Indonesien gibt es 120 aktive Vulkane – und die gefährlichsten

Fast 130 der feuerspeienden Berge gelten in Indonesien als aktiv. Und die Vulkane dort gelten als besonders gefährlich: Sie explodieren oft ohne jede Vorwarnung, bis zu 200 Kilometer pro Stunde schnelle pyroklastische Ströme aus über 700 Grad heißem Gas und Asche töten Anwohner und Touristen. Wie am Sonntag (3. Dezember), als 23 Wanderer beim Ausbruch des Marapi auf der großen westindonesischen Insel Sumatra von einem Ausbruch überrascht und von pyroklastischen Wolken und Lavabrocken getroffen und getötet wurden.

Das Bild der Überwachungskamera zeigt glühende Schuttlawinen und tödliche pyroklatische Wolken am Gipfel des Merapi. © Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi

Derzeit machen sich die Behörden des Staates aber viel mehr Sorgen um den Merapi auf der Hauptinsel Java, der einer der aktivsten Vulkane des Landes ist und als einer der gefährlichsten Vulkane der Welt gilt. Alle zwei bis drei Jahre finden dort kleinere Eruptionen statt, alle zehn bis 15 Jahre ereignen sich heftige Ausbrüche. 1930 wurden 13 Dörfer zerstört, 1400 Menschen starben in pyroklastischen Strömen. 2010 forderte ein Ausbruch 324 Tote und mehr als 400 Verletzte. 26 Dörfer wurden zerstört, mehr als 390.000 Menschen wurden in Notunterkünften untergebracht.

Der Vulkan-Gigant sorgt für Alarmstimmung in Indonesien

Im Oktober dieses Jahres floss Lava aus dem Krater des knapp 3000 Meter hohen Vulkanriesen. Und er ist weiter aktiv. Das indonesische Forschungs- und Entwicklungszentrum für geologische Katastrophentechnologie (BPPTKG) berichtet von glühenden Schuttlawinen und vermehrt pyroklastischen Strömen in dieser Woche. Die Ereignisse wurden von Überwachungskameras aufgezeichnet.

Laut Vulkane.net gab es am Montag (4. Dezember) vier pyroklastische Ströme, die aber kein bewohntes Gebiet erreichten. Mehr als 200 Beben finden täglich am Krater statt, was für den Zufluss von Magma spricht. In der Woche zuvor stürzten laut BPPTKG am südwestlichen Lavadom 91 Lavalawinen die Flanken bis zu 1,8 Kilometer weit ins Tal hinab. Die Öffentlichkeit wird gewarnt, je nach Standort drei bis sieben Kilometer Abstand vom Gipfel zu halten. Täglich wird die Warnung auf der Facebook-Seite des BPPTKG aktualisiert.

Aus dem Beobachtungsbericht für die letzte Novemberwoche geht hervor, dass sich der zentrale Dom des Vulkans kaum verändert habe, dafür gab es ein deutliches Wachstum der südwestlichen Kuppel. Ihr Volumen betrug 3,35 Millionen Kubikmeter. Im August waren es dort gerade mal 2,86 Millionen Kubikmeter gewesen. Der zentrale Dom verharrte bei knapp 2,4 Millionen Kubikmetern. Wann die Warnstufe rot verhängt werden muss, der Südwestdom platzt und es zu einer großen Eruption kommt, scheint nur eine Frage der Zeit zu sein.

Auch auf den phlegräischen Feldern im Süden Italiens wird ein Ausbruch des dortigen Supervulkans erwartet. In Island lässt Lava die ganze Hauptstadt-Halbinsel Reykjanes zittern.