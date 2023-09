Wolfgang Grupp: „Mein Beruf ist mein Hobby und keine Pflicht“

Von: Robin Dittrich

Wolfgang Grupp ist Inhaber und Geschäftsführer des Textilunternehmens Trigema. Der 81-Jährige geht noch immer gern zur Arbeit – das erwartet er auch von anderen.

München – Debatten um das Thema Arbeit und der entsprechenden Entlohnung werden in Deutschland immer wieder geführt. Zuletzt nach der Bürgergeld-Erhöhung, die besonders für Geringverdiener die Frage nach der Verhältnismäßigkeit zwischen Erwerbstätigkeit und Arbeitslosigkeit aufgeworfen hatte.

Auch die sogenannte „Work-Life-Balance“ spielt in den Diskussionen eine Rolle, mit dessen Forderung sich jüngere Generationen unlängst Kritik eingehandelt haben. Der Wunsch nach weniger Belastung durch Arbeit und mehr Freizeit findet jedoch Gehör: 50 Unternehmen wollen kommendes Jahr die Vier-Tage-Woche testen. Für ein Urgestein der deutschen Arbeitswelt nur wenig nachvollziehbar. Bereits im Jahr 1969 übernahm der Unternehmer Wolfgang Grupp das Textilunternehmen Trigema. Im ntv- und RTL-Podcast Biz & Beyond berichtete der 81-Jährige jetzt über die wichtigsten Erfahrungen seines Berufslebens.

„Mein Beruf ist mein Hobby“ – Wolfgang Grupp über seinen Job

Der Moderator des RTL-Podcasts startete bei Biz & Beyond direkt zu Beginn mit einer für viele Menschen wichtigen Frage: „Herr Grupp, was ist Ihr Erfolgsrezept, was ist Ihr Karriere-Tipp?“ Ganz Bescheiden antwortete der Trigema-Chef: „Erfolg haben ist keine Kunst. Erfolg hatten viele, nur die Wenigsten stehen ihn aber durch.“ Für Wolfgang Grupp muss „an meinem Grab entschieden werden, ob ich wirklich erfolgreich war.“ Der Moderator wollte es bei dieser Antwort nicht belassen.

Der Unternehmer Wolfgang Grupp erklärt im Podcast, wieso der Beruf zum Hobby gemacht werden sollte. © VIADATA/Imago

„Sie sehen ja schon immer sehr erholt aus und wirken häufig entspannt – was ist Ihr Rezept?“, fragte der Moderator anschließend. „Sie müssen das so sehen: Für mich ist mein Beruf mein Hobby und das ist keine Pflicht. Wenn ich jetzt sagen würde, ich müsste konstant kochen, was ich prinzipiell nicht tue, dann wäre das natürlich eine Belastung.“ Glücklich können sich laut Wolfgang Grupp alle schätzen, die einen Beruf im Laufe ihres Lebens zum Hobby machen: „Wenn Sie dann noch anständig essen und so weiter, dann sehen Sie aus, als ob Sie immer Urlaub machen.“

„Aufhören heißt nicht, dass man nichts mehr zu tun hat“ – Grupp will Trigema erhalten bleiben

Die Entspanntheit im Beruf kommt demnach davon, „dass Sie etwas machen dürfen, was einen nicht belastet, sondern Freude macht“, schilderte Grupp weiter. Daran, dass er an seinem Unternehmen Trigema noch immer Freude hat, machte er keinen Hehl. Im Jahr 1972 wurde Wolfgang Grupp alleiniger Geschäftsführer und Inhaber des verschuldeten Textilunternehmens, steigerte den Umsatz in nur wenigen Jahren auf 28 Millionen Euro und schaffte es, alle vorhandenen Schulden zu tilgen. Im Jahr 2021 lag der Umsatz dann bereits bei 113 Millionen Euro.

Noch in diesem Jahr will Wolfgang Grupp seine Firma übergeben. Seine Firmenanteile soll seine Frau erhalten, dann soll die Entscheidung über die Nachfolge fallen. „Am liebsten wäre es mir, wenn ein Kind die Firma bekommt und beide Kinder hier arbeiten. Wer die Firma aber am Ende bekommt, müssen sie dann entscheiden.“ Ganz verabschieden möchte sich der Unternehmer allerdings nicht: „Aufhören heißt ja nicht, dass man nichts mehr zu tun hat“, sagte er dem Nordkurier.

Von einem frühen Austritt aus dem Arbeitsleben hält Wolfgang Grupp ohnehin nichts. Er unterstützt die Meinung von Finanzminister Danyal Bayaz für einen späteren Renteneintritt: „Wenn wir seit Jahren sagen, wir werden immer älter, und gleichzeitig das Renteneinstiegsalter gleich halten oder sogar senken, dann stimmt die Logik nicht.“ Für ihn sei der Ansatz, dass ein regulärer Renteneintritt mit 67 Jahren nicht dauerhaft zu halten sein wird, „zu 300 Prozent richtig, aber viel zu spät.“ (rd mit dpa)