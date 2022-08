Schockierender Tod in den USA: Buben infizieren sich beim Baden mit Parasit – der ernährt sich von Gehirn

Ein tödlicher Einzeller macht Amerikas Badeseen und Flüsse unsicher: Der Parasit Naegleria fowleri kostete in Nebraska bereits einen Bub das Leben. Ein weiterer Junge kämpft im Krankenhaus um seine Gesundheit.

Nebraska – Malerisch liegt er da, der Elkhorn River. Der Fluss ist ein beliebtes Ausflugsziel, das zum Angeln, Bootfahren oder Plantschen im kühlen Nass einläd. Doch ein lebensgefährlicher Parasit bevölkert das Wasser. Wie obiges Video zeigt, starb bereits ein Schwimmer im US-Bundesstaat Iowa an Naegleria fowleri, die er sich im Lake of Three Fires Park eingefangen hatte. Nun fiel auch in Nebraska ein Junge dem gefährlichen Einzeller zum Opfer, ein weiterer kämpft in der Klinik um sein Leben.

Tödlicher Parasit im Wasser: So gefährlich ist Naegleria fowleri für den Menschen

„Naegleria fowleri ist“, so das RKI, „der Erreger der Primären Amöben-Meningoenzephalitis“ und „besonders in Süß­ge­wässern und Böden der Sub­tropen und Tropen, aber auch in natürlich oder künstlich erwärmten Süß­ge­wässern gemäßigter Klimazonen verbreitet.“ Der Parasit befällt den Menschen vor allem beim Baden oder Tauchen in Wasser über 30 Grad Celsius, wobei er durch die Nase in das zentrale Nervensystem eindringt und von dort aus zum Gehirn wandert. „Für eine Infektion reicht“ laut dem RKI „vermutlich ein kurzer, einmaliger Kontakt.“

Im Gehirn angekommen, verursacht der Parasit innerhalb von drei bis sieben, teilweise auch 14 Tagen dann die, regelmäßig tödlich verlaufende Meningoenzephalitis, also eine Entzündung des Gehirns mitsamt der Hirnhäute. Unter „widrigen Bedingungen“ entwickelt der Einzeller „Zysten“, die „im hohen Maße gegen Kälte und Austrocknung, aber auch gegen chemische Wirkstoffe resistent sein können.“ Wie das MSD Manual für Verbraucher ausführt, kann die Infektion mit den sogenannten „gehirnfressenden Amöben“ von „Veränderungen des Geruchs- oder Geschmackssinns über Kopfschmerzen, Genickstarre, Übelkeit und Erbrechen bis hin zu Verwirrtheit und zum Tod führen.“ Als Orte des Hauptvorkommens gelten die USA, Australien, sowie Frankreich.

„Gehirnfressende Amöbe“ im Wasser: Bub in Nebraska gestorben – Weiterer Junge (13) kämpft um sein Leben

Nach einem Sprung in den Elkhorn River in Nebraska am 08. August wurde ein Bub fünf Tage später wegen gesundheitlicher Probleme ins Krankenhaus gebracht, so das Douglas County Health Department. Dort verstarb der Junge 10 Tage darauf – Ursache: Eine Infektion mit Naegleria fowleri. Dem Mirror zufolge bestätigte das Centre for Disease Control and Prevention (CDC) am 19. August, den Erreger im Nervenwasser des toten Buben gefunden zu haben. Bisher seien in den USA nur 31 Infektionen in den letzten 10 Jahren bekannt geworden; die Todesrate liege aber bei etwa 97 Prozent.

Der Elkhorn River ist ein beliebtes Ausflugsziel (Archivbild). © Frakes-Heald IMAGO / ZUMA Press

Douglas County Health Director Dr. Lindsay Huse sprach der Familie des Verstorbenen am Mittwoch (17. August) ihr Mitgefühl aus und wies darauf hin, dass man sein Andenken ehren könne, indem man sich „des Risikos bewusst werde und dann Maßnahmen zur Verhinderung von Infektionen ergreife.“ Ihrer Ansicht nach hatten Dürre und Hitze in Nebraska den Parasiten den Weg in den Elkhorn River geebnet.

Ein weiterer Junge, Caleb Ziegelbaue (13), liegt seit Juli diesen Jahres in Florida im Krankenhaus und kämpft gegen den Parasiten. Die Tante des Buben, der dem Daily Star zufolge von der Beatmungsmaschine genommen wurde, hat einen Spendenaufruf auf GoFundMe gestartet, um die Behandlung des Jungen finanzieren zu können. Die Aufnahmen aus der Magnetresonanztomografie zeigten zwar „Schäden in seinem Gehirn“; Calebs Angehörige und Freunde blieben aber „voller Hoffnung, dass er bald „die Kurve kriegt und schnell wieder zu uns zurückkommt.“