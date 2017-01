Zwei Tote nach Geisterfahrer-Unfall

Lorch - Ein Geisterfahrer-Unfall hat in Baden-Württemberg zwei Menschenleben gefordert. Eines der Opfer war falsch auf die Bundesstraße 29 gebogen.

Eine Geisterfahrerin hat bei einem Unfall bei Lorch (Ostalbkreis) in Baden-Württemberg einen Menschen getötet und ist selbst gestorben. Zudem habe es bei dem Zusammenstoß am späten Sonntagnachmittag einen Schwerverletzten gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Die Fahrerin - eine Rentnerin - sei falsch auf die Bundesstraße 29 eingebogen und dann frontal mit einem anderen Fahrzeug kollidiert, in dem ein junger Mann saß. Beide starben.

Ob die Geisterfahrt Absicht oder ein Fehler war, war noch unklar. Die Unfallstelle zeigte ein Bild der Verwüstung, zwei Autos waren komplett zerstört. Rettungskräfte eilten für die aufwendige Bergung herbei, die Bundesstraße wurde in beide Richtungen komplett gesperrt.

dpa