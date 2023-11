Eigenartiges Geisterschiff auf Norderney angespült

Von: Marcel Prigge, Sebastian Peters

Am Freitag, 10. November, wird das Geisterschiff von Norderney geborgen. © NonstopNews

Ein eigenartiges, aus Stahlresten zusammengeschweißtes Segelboot strandet auf Norderney und zieht Aufmerksamkeit auf sich. Der Skipper lehnt Hilfe ab.

Update von Freitag, 10. November, 16:55 Uhr: Die „Wibo“ – das Geisterschiff von Norderney – ist ohne Probleme geborgen worden. Das berichtet die Deutsche Presseagentur mit Verweis auf einen Fotografen vor Ort. Wie es jetzt jedoch mit dem Boot weitergeht, ist völlig unklar. Auch was aus dem 70-jährigen, aus Freiburg stammenden Seemann wird, ist noch unbekannt. Der Mann sei zwar körperlich unversehrt gewesen, wegen der Schaulustigen jedoch gestresst gewesen, erklärte eine Inselsprecherin.

Update von Freitag, 10. November, 14:16 Uhr:: Das auf Norderney gestrandete Geisterschiff „Wibo“ wird geborgen. Der Abtransport hat am Freitag, 10. November, begonnen. Eine Spezialfirma ist dafür beauftragt worden. Schaulustige haben sich am Strandabschnitt versammelt und beobachteten das Vorhaben.

Für den Abtransport wird das Boot mit Kränen auf einen Anhänger geladen, der von einem Traktor gezogen wird. Nach Angaben des NDR wird das Geisterschiff für eine Woche zu einem Unternehmen auf der Insel gebracht, wo es zirka eine Woche bleiben soll. Was mit der „Wibo“ anschließend passiert, ist nach Informationen des Bürgermeisters von Norderney, Frank Uhrichs, noch nicht bekannt. Unklar ist ebenfalls, wer die Kosten des Transports zahle und ob der Eigentümer das Geisterschiff behalten möchte.

Erstmeldung vom Donnerstag, 9. November: Norderney – Die idyllischen Strände von Norderney haben unerwarteten Besuch erhalten, der gleichermaßen für Faszination und Verwunderung sorgt – nicht die erste kuriose Entdeckung am Strand. Am Montagmorgen, 6. November 2023, strandete ein eigenwilliges Segelboot aus zusammengeschweißten Stahlresten am Weststrand der ostfriesischen Insel Norderney, und seitdem zieht es zahlreiche Schaulustige an. Das eigenartige Gefährt erinnert einige an das legendäre Piratenschiff „Black Pearl“ von Kapitän Jack Sparrow, obwohl die Herkunft und der Zweck dieses Schiffes ein Rätsel bleiben.

Das Geisterschiff von Norderney – zahlreiche Schaulustige bestaunen das eigenartige Schiff

Der Skipper des ungewöhnlichen Bootes, der von Inselbewohnern als eigenbrödlerisch beschrieben wird, blieb bei der Havarie unverletzt. Er lehnt jedoch Gespräche mit der Polizei und Hilfe der Seenotretter ab, da das Schiff derzeit keine Gefahr darstellt. So können die Inselbesucher das ungewöhnliche Schauspiel in vollen Zügen genießen.



Die Frage, wie dieses eigenartige Schiff in den Badebereich des Weststrandes gelangen konnte, beschäftigt die Inselbewohner und Touristen gleichermaßen. Die Polizeisprecherin Wiebke Baden erklärte auf Anfrage: „Wir haben mit dem Eigner gesprochen. Der Motor seines Bootes ist defekt, und ein Anker ist nicht vorhanden. Momentan kommt er nicht ohne Weiteres weg.“

Das eigenartige „Segelschiff“ wurde am Strand angespült. © NonstopNews

Der Ursprung und die Geschichte des Schiffes sind ebenso mysteriös wie sein Aussehen. Einigen Informationen zufolge handelt es sich um einen Eigenbau, der in der letzten Woche im Hafen der Nachbarinsel Juist gelegen haben soll. Anderen Berichten zufolge wurde das Schiff vor einigen Wochen bereits in Groningen, Niederlande, gesichtet.

Skipper will keine Hilfe von der Polizei – auch die Seenotretter möchte er nicht

Die Seenotretter haben bereits Kontakt mit dem Kapitän aufgenommen, der offensichtlich allein unterwegs ist. Ralf Baur, Sprecher der DGzRS, berichtete gegenüber der BILD: „Wir haben ihn über den Notrufkanal 16 angefunkt. Er sagte, dass er keine Hilfe benötigt, und da für ihn keine unmittelbare Gefahr bestand, brauchten wir nichts zu unternehmen.“

Norderney kann sich jedenfalls über eine unerwartete Touristenattraktion freuen, die dem bekannten Wrack des 1967 gestrandeten Muschelsaugers „Pionier“ im naturbelassenen Osten der Insel ordentlich Konkurrenz macht. Während das Wrack bisher das wohl bekannteste Fotomotiv der Insel war, rätseln die Inselbesucher nun darüber, wie das eigenwillige Schiff vom Strand wieder wegkommen soll. Laut Polizeisprecherin Baden bemüht sich der eigenwillige Skipper nach Kräften, das Schiff wieder manövrierfähig zu machen.

