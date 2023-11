Todesursache nach Jahren geklärt – Gerichtsmediziner findet heraus, woran Ehepaar in Ägypten-Urlaub starb

Von: Victoria Krumbeck

Wie eine gerichtliche Untersuchung ergab, starb ein britisches Ehepaar während seines Ägypten-Urlaubs 2018 an einem Mittel gegen Bettwanzen. (Symbolbild) © Durand Thibaut/ABACA/IMAGO

Ein Urlaub endet tragisch: Susan und John Cooper sterben in einem ägyptischen Resort. Neue Untersuchungen enthüllen die schockierende Todesursache.

Preston – Ein britisches Paar verbrachte seinen Urlaub gemeinsam mit ihrer Familie in einem luxuriösen All-Inclusive-Resort in Hurghada am Roten Meer. Die Reise endete für die beiden jedoch tragisch. Die Eheleute Susan (63) und John (69) Cooper aus Burnley verstarben während ihres Urlaubs in Ägypten im August 2018. Der ägyptische Generalstaatsanwalt führte damals Darmbakterien als Todesursache an. Allerdings stellte ein Gerichtsmediziner am Freitag (10. November 2023) fest, dass die Coopers an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung verstarben, die durch den Einsatz von Pestiziden im Nachbarzimmer verursacht wurde.

Tod durch Bettwanzen-Pestizid ist Todesursache des Ehepaars, das im Ägypten-Urlaub starb

Einem Bericht der Dailymail zufolge soll dabei das Pestizid Lambda, das zur Bettwanzenbekämpfung eingesetzt wird, verwendet worden sein. Das Pestizid könnte möglicherweise mit dem giftigen Lösungsmittel Dichlormethan (DCM) gemischt worden sein, vermutete der für das „Blackburn Coroner‘s“-Gericht zuständige Rechtsmediziner. Das Einatmen dieser beiden Substanzen kann tödlich sein, da bei der Zersetzung von DCM Kohlenmonoxid entsteht, welches eine Vergiftung verursachen kann.

Den Untersuchungsergebnissen zufolge war der Raum, in dem die tödliche Chemikalienmischung verwendet wurde, mit Klebeband abgedichtet. Das Gas könnte durch eine Verbindungstür zwischen den beiden Zimmern in den Raum der Coopers gelangt sein, so die Dailymail. Ein Toxikologe, der zur Untersuchung des Falls hinzugezogen wurde, äußerte, dass das Pestizid Lambda in weniger entwickelten Ländern gelegentlich mit DCM verdünnt werde, wie der britische Guardian berichtete.

Im Ägypten-Urlaub verstorben: Mangelnde medizinische Versorgung des Ehepaars kritisiert

Nach ihrer Rückkehr vom Abendessen bemerkten die Coopers einen ungewöhnlichen Geruch in ihrem Zimmer. In der Nacht klagte ihre damals 12-jährige Enkelin, die mit ihnen im selben Zimmer schlief, über Übelkeit. John Cooper brachte das Mädchen daraufhin in das Zimmer ihrer Eltern und kehrte in sein Zimmer zurück. Die mittlerweile 18-jährige Enkelin erinnerte sich während der Untersuchung an einen merkwürdigen „starken“ Geruch im Zimmer. DCM ist bekannt dafür, einen „milden, süßen und angenehmen“ Geruch zu erzeugen, zitierte die Dailymail den Toxikologen.

Als die Coopers am nächsten Morgen nicht zum Frühstück erschienen, suchte die Tochter ihre Eltern auf. Sie erinnerte sich daran, dass ihre Mutter auf dem Bett lag und stöhnte, während ihr Vater taumelte, als wäre er betrunken. Noch am selben Tag verstarb John Cooper im Hotelzimmer und Susan Cooper am Nachmittag im Krankenhaus. Das Gericht kritisierte, dass das Hotelzimmer der Coopers nach dem tragischen Vorfall nicht gesichert wurde. Zudem wurde die medizinische Versorgung von Susan Cooper als „völlig unzureichend“ bezeichnet, da der Krankenwagen viel zu spät gerufen wurde.

