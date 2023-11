Briefkasten-Schild sorgt für Gelächter – Hausbewohner will Werbe-Prospekte nur unter einer Bedingung

Von: Sandra Sporer

Man findet sie auf vielen Briefkästen: Schilder, die darum bitten, keine Werbung einzuwerfen. Eine ungewöhnliche Variante des Stickers machte online die Runde.

München – Öffnet man den Briefkasten, findet man darin oft vor allem eines: Werbung. Auch wenn immer mehr physische Prospekte eingestellt werden, landen die noch vorhandenen sowie viele weitere Werbe-Post nach wie vor deutschlandweit in Briefkästen. Ein „Bitte keine Werbung“-Aufkleber nützt oft nichts, um die Flut an Werbesendungen auszudünnen. Dabei reichen die Sticker laut der Verbraucherzentrale in den meisten Fällen als Widerspruch. Das habe ein Urteil des Bundesgerichtshofs bestätigt.

Ein Hausbewohner nahm seine Hilflosigkeit in dieser Sache mit Humor und klebte sich eine lustige Abwandlung auf den Briefkasten. Darauf bittet er, nur eine ganz bestimmte Art von Werbung einzuwerfen.

Bitte nur Bier-Werbung – Kurioses Briefkasten-Schild amüsiert Reddit-Community

„Bitte keine Werbung außer Bier ist im Angebot“, steht in Druckbuchstaben auf dem Briefkasten. Ein Foto des witzigen Aufklebers landete auf Reddit und sorgte dort ordentlich für Belustigung. Der Poster überschrieb das Bild mit den Worten „Nur in Deutschland“

Und auch wenn der Spruch einem Nutzer zufolge „älter als das Internet ist“, konstatierte ein anderer, dass er trotzdem „jedesmal ein Brüller“ ist. Ein Dritter scherzte: „Hey, was sucht ihr an meinem Briefkasten?“

Nicht bei allen sorgt das Briefkasten-Schild für Gelächter

Aber nicht alle fanden den Beitrag zum Lachen. Viele Kommentare unter dem Post lauten ähnlich wie dieser: „In welchem Prospekt eines Lebensmittelhändlers ist kein Bier drin.“ Zugegebenermaßen wohl in wenigen. Ein Nutzer berichtet jedoch: „Bei uns Edeka weil die nur Wasser und Saft verkaufen, das Bier gibts bei dem angeschlossenen Trinkgut.“

Für Belustigung sorgte auch ein an einem Briefkasten aufgehängter Hinweis an den Postboten.