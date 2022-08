Nachbarin macht Entdeckung in „Zu verschenken“-Buch - Der folgende Aushang sorgt für Verzückung

Von: Armin T. Linder

Teilen

Es gibt so wunderbare Menschen auf dieser Welt! Das Fotos eines Aushangs aus Berlin lässt nun viele Betrachter Gedanken wie diesen hegen.

Berlin - Manchmal erzählt ein einziger Zettel schon eine ganze Geschichte. So ist es auch in diesem Fall, der bei der Instagram-Seite „Notes of Berlin“ gelandet ist, wo Aushänge und andere Notizen aus der Hauptstadt gesammelt werden.

Berlin: Nachbarin findet 50 Euro in „Zu verschenken“-Buch

„Hallo Kaspar!“, ist auf dem Aushang zu lesen. „Von Dir lag ein Buch im Hausflur zum Mitnehmen. Da war noch ein Brief von Deinem Großvater und 50 Euro drin.“ Danach folgt die Aufforderung, sich bei der Nachbarin oder dem Nachbarn - wir gehen hier der Einfachheit halber von einer Nachbarin aus - zu melden.

Dass der Zettel nebst allen Hintergründen echt ist, ist natürlich nicht bestätigt. Es deutet allerdings auch nichts auf einen Fake hin. Offen bleibt höchstens die Frage, warum die Finderin nicht einfach geklingelt hat bei jenem Kaspar - vielleicht handelt es sich aber auch einfach um ein Haus mit vielen Parteien, in dem nicht jeder jeden kennt. Ort des Geschehens soll die Libauer Straße in Berlin-Friedrichshain sein.

Berlin: Aushang sorgt bei vielen für Begeisterung

Das Foto des Aushangs sorgt für jede Menge Begeisterung, mehr als 1.500 Likes gab es in den ersten 15 Stunden. Natürlich auch deswegen, weil die Finderin sich entschieden hat, das Geld nicht einfach einzustecken, sondern nach dem Besitzer zu suchen. Den vielleicht auch noch eine enge persönliche Bindung zu seinem Großvater verbindet.

„Wow so viel Ehrlichkeit“, heißt es in einem Kommentar. Andere schreiben: „Janz wunderbar!“, „Dieser Moment, in dem du Menschen wieder gern hast…unbezahlbar!“, „Cooler Move“ oder „Das macht doch echt Hoffnung!“. Und viele Dutzend Likes bekommt dieser Kommentar: „An den ehrlichen Finder: Bitte bekomme Kinder bis zum Abwinken! Die Welt hat das nötig!“ Wussten Sie, dass „Zu verschenken“-Kisten eigentlich gar nicht erlaubt sind? Einen Nachbarschafts-Eklat dokumentierte hingegen ein anderer Aushang um ein DPD-Paket. (lin)