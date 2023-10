Diskussion nach Dinnerparty: Frau stellt Freunden selbst gekochtes Abendessen in Rechnung

Von: Romina Kunze

Wer seine Freunde zu Tisch bittet, kann nicht anschließend von ihnen Geld fordern, oder? © Eloisa Ramos/Imago

Kaum etwas ist geselliger als zu Tisch zu bitten und gemeinsam Brot zu brechen. Eine Gastgeberin aus England sollte aber wohl noch mal einen Knigge-Kurs belegen.

München – Für viele Menschen hört beim Geld die Freundschaft auf, für andere beim Essen. Und wie sich zeigt, für so manche auch bei beiden Angelegenheiten. Laut Daily Mail hat eine Frau in England für ihre Liebsten eine Dinnerparty bei sich zu Hause ausgerichtet. Nur dass nach einem gelungenen Abend und der Verabschiedung an der Tür das Thema nicht gegessen war.

Denn zum Nachgang servierte die Gastgeberin ihren Freunden eine satte Rechnung für ihre Unkosten. Besonders knausrig oder doch legitim?

Gastgeberin fordert Geld für Essen - „Bin ich unvernünftig, dass mich das nervt?“

Diese Frage stellte sich auch ein der Empfängerinnen der unorthodoxen Rechnung. In Restaurants kommen fragwürdige Aufforderungen mitunter vor, doch nicht im eigenen Freundeskreis? Das britische Boulevardblatt bezog sich in ihrem Bericht auf einen Beitrag, der auf der Online-Kommunikationsplattform mumsnet.com hochgeladen wurde. In dem Forum erzählt sie von einer Dinner-Einladung bei Freunden. Als gute Gäste kamen sie natürlich nicht mit leeren Händen und brachten eine Flasche edlen Tropfen mit, heißt es in dem Post.

Das Essen habe geschmeckt, doch im Anschluss habe sie eine Nachricht bekommen, in der ihre Freundin sie um Geld für das Essen gebeten habe. Nach Informationen der Daily Mail sollte für das Steak-Dinner umgerechnet 23 Euro pro Person gezahlt werden. „Das ist doch verrückt; ich würde nie jemanden um Geld bitten, nachdem ich sie zu mir eingeladen habe“, schreibt die Nutzerin und fragt die Community: „Bin ich unvernünftig, dass mich die Bitte nervt?“ Zumal sie auch schon mehrfach zu Tisch gebeten hätte.

Erst einladen und dann Geld eintreiben? Ein No-Go, finden viele

Während eine Person nur kurz und bündig schreibt „Sorry, ja bist du“, legt sich die Mehrheit fest: Erst einladen und dann zur Kasse bitten – geht gar nicht! Geschenkt ist schließlich geschenkt; wiederholen gestohlen. „Als Studenten haben wir das oft gemacht“, schreibt ein Nutzer in den Kommentaren. Bei Berufstätigen könne er das nicht nachvollziehen.

„Wenn man es sich nicht erlauben kann, sollte man Freunde nicht zu sich einladen“, findet ein User. Oder den Besuch zumindest vorab um Beteiligung der Kosten bitten, so der Tenor vieler im Forum. Auch das unter jungen Leuten beliebte BYO-Konzept fände das Gros in Ordnung. Die Abkürzung steht für „Bring your own“, also „Bring dir dein eigenes Zeug mit“ und wird meist als Motto für Partys ausgegeben, bei dem zwar die gute Gesellschaft, nicht aber die Verpflegung geteilt wird.

Auch dass jeder etwas für das gemeinschaftliche Buffet mitbringen oder mal nach der Rechnung für alle greift, hat Konvention. Deutlich unkonventioneller ist dagegen eine eigenartige Gebühr, die ein Gast in einem Restaurant zahlen musste. Ihm wurde sein wohl fragwürdiger Charakter in Rechnung gestellt.

Feier mit Freunden: Spendierhosen oder zahlen lassen? Oft kommt es auf das Wording an

Der britische Knigge für gute Gastgeber und gute Gäste unter Freunden scheint dem deutschen zu ähneln. Auf der Plattform Reddit diskutieren viele auch hierzulande über die Gepflogenheiten in vergleichbaren Situationen. „Wie findet ihr es, die Gäste bei einer Geburtstagsfeier selbst bezahlen zu lassen?“, bittet beispielsweise eine Person die Nutzer um Rat. In ihrem Fall ging es um ein Buffet-Essen in einem Restaurant.

„Ich finde, das kommt sehr stark darauf an, wie die Worte der Einladung gewählt wurden“, antwortet einer. „Reden wir von wir treffen uns um zu feiern bzw. feiern dabei, dann zahlt jeder selber. Reden wir von Ich lade euch zu XY ein, weil ich Geburtstag habe, dann zahlt der einladende“, so die Meinung eines anderen.

Dreh- und Angelpunkt ist wohl nach gängiger Meinung dabei die Vereinbarung im Voraus zu sein. Ein absolutes No-Go scheint dagegen, Eintritt zum „schönsten Tag im Leben“ von seinen Hochzeitsgästen zu verlangen. Ein Tabu, das allerdings schon mehr als einmal gebrochen wurde. (rku)