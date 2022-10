Geld für schlechte Zeiten – so viel Notgroschen sollte auf der Seite sein

Von: Ines Baur

Kommt es zu einem finanziellen Engpass, geht es oft an das Ersparte. © Sascha Steinach/Imago

Der Notgroschen dient als Reserve für finanzielle Notfälle und Engpässe. Auf dem Sparbuch ist er allerdings nicht gut aufgehoben. Zu hoch oder zu niedrig sollte das Geld für alle Fälle auch nicht sein.

München – Die großen Sorgen der Deutschen drehen sich in diesem Jahr um den Ukraine-Krieg und Geld. Platz eins belegt die Angst vor steigenden Lebenshaltungskosten. Arg gestiegen ist die Furcht vor einem Krieg mit deutscher Beteiligung. Das ergibt eine Langzeitstudie „Die Ängste der Deutschen 2022“ des Infocenters der R+V Versicherung.

Notgroschen: Blick in den Geldbeutel lässt finanzielle Ängste in die Höhe schnellen

Die Menschen hierzulande spüren drastische Preissteigerungen Tag für Tag, etwa beim Einkauf. „Der bange Blick in den Geldbeutel lässt die finanziellen Ängste in die Höhe schnellen“, sagt Studienleiter Grischa Brower-Rabinowitsch anlässlich der Pressekonferenz zur Studie am 13. Oktober in Berlin. Der Angstindex steige um sechs Prozentpunkte. Er erreiche damit 42 Prozent, das höchste Niveau seit vier Jahren. Die Menschen füllen ihre Vorratskammern und viele denken über ein finanzielles Back-up, den sogenannten Notgroschen nach.

Darum sollte ein Notgroschen auf der Seite sein

Für Krisenzeiten oder außergewöhnliche Ausgaben und Notfälle ist es ratsam, immer einen bestimmten Geld-Betrag als Reserve zu haben. Zwar haben die meisten für regelmäßige Ausgaben wie Lebensmittel und Miete in der Regel genug Geld eingeplant. Doch nicht einschätzbare Mehrausgaben wie die hohe Nachzahlung bei den Heiznebenkosten oder eine unerwartete Auto-Reparatur können die ganze Finanzplanung durcheinanderbringen. Für diese Fälle ist der Notgroschen da.

Faustformel: So hoch sollte der Notgroschen sein

Wie hoch ein Notgroschen sein sollte, hängt von diversen Faktoren ab. Wer Familie oder finanzielle Verbindlichkeiten hat, etwa eine Immobilienfinanzierung, sollte mehr Geld auf die Seite legen. Singles ohne finanzielle Verpflichtungen können weniger einplanen. Weiter spielen Lebensstil und Jobsicherheit eine Rolle.

Beamtinnen und Beamten mit sicheren Einkommen und sicherer Altersversorgung benötigen wahrscheinlich eine kleinere Geldreserve. Grundsätzlich gibt es die Faustformel: Notgroschen = drei Netto-Monatsgehälter. Wer 1.500 Euro netto verdient, braucht beispielsweise 4500 Euro als Notgroschen auf dem Konto.

Psyche und der Wunsch nach Sicherheit beeinflussen Notgroschen

Was die Höhe der persönlichen Rücklage betrifft, spielt die eigene Psyche eine wichtige Rolle. Viele Menschen haben ein starkes Bedürfnis nach Sicherheit. Sie fühlen sich besser mit einem höheren Betrag auf dem Konto. Wichtig sei es, dass man mit einem soliden finanziellen Polster durchs Leben geht, das einen für Notfälle absichert, raten die Experten vom Ratgeber finanzfluss.de.

Geld für schlechte Zeiten oder finanzielle Notfälle auf der Seite zu haben, rechnet sich. Verbraucherinnen und Verbraucher fahren in der Regel besser mit der geringen Verzinsung als mit einem Ausreizen oder Überziehen des Dispos.

Sparbuch, Tagesgeld oder Girokonto – wo sollte der Notgroschen angespart werden?

Drei Bedingungen gibt es für die Auswahl des geeigneten Orts des Notgroschens, schreibt finanzfluss.de. Erstens müsse das Geld immer verfügbar sein. Zweitens sollte der Notgroschen keinen großen Wertschwankungen unterliegen. Und drittens sollte er von den alltäglichen Einnahmen und Ausgaben getrennt aufbewahrt werden.

Damit fallen Girokonto und das unflexible Sparbuch als Aufbewahrungsort für das Reserve-Geld aus. Fachleute plädieren dafür, ein Tagesgeldkonto einzurichten. Sicher, die Verzinsung auf Tagesgeldkonten ist seit Jahren eher nicht der Rede wert. Erst recht nicht mit Blick auf die enorm hohe Inflation. Doch das Tagesgeldkonto gilt als flexibel, ist in der Regel ohne Gebühren und unterliegt keinen Schwankungen, wie etwa ETF- oder Aktien-Sparpläne.

Wie sicher ein Tagesgeldkonto ist, ergibt sich vor allem aus der Bonität der Bank, bei der es geführt wird. Und nach dem Land, in dem diese Bank beheimatet ist. In der EU sind gemäß der Einlagensicherung Tagesgeldeinlagen bis zu einer Höhe von 100.000 Euro abgesichert.

Notgroschen und andere Budgets via Smartphone verwalten

Wer möchte, kann auch ein Unterkonto zu dem bestehenden Girokonto einrichten. Einige Start-ups bieten mit ihren Kontenmodellen interessante Möglichkeiten zum Sparen an. Die Fintechs haben sich auf Kontoführung via Smartphone spezialisiert. Die Kundschaft kann sich bis zu 25 Unterkonten einrichten und diese nach eigenem Thema besparen: zum Beispiel je ein Konto für den Notgroschen, Urlaub, Auto etc.