Sternschnuppen-Schauer 2022: Im Dezember können Sie in klaren Nächten die Geminiden sehen

Von: Magdalena von Zumbusch

Teilen

Lange Belichtung für kurzes Ereignis: Die Geminiden tauchen als heller werdende und abrupt endende Streifen auf dem Foto auf. © Matthias Balk/dpa/dpa-tmn

Die Geminiden 2022 erreichen ihren Höhepunkt in der Nacht vom 14. auf den 15. Dezember. Auch in den umliegenden Nächten lohnt sich ein Blick in den Nachthimmel.

München - Für Sternschnuppen-Fans ist der Geminiden-Meteorstrom ein besonderes Ereignis - in den meisten Jahren können zu Spitzenzeiten bis zu 120 Meteore pro Stunde zu sehen sein.

Geminiden: Nach dem Sternenbild Zwilling benannt

Die Geminiden sind nach dem Sternbild Zwilling benannt. Denn: In unmittelbarer Nähe zum Zwillings-Sternenbild Castor, liegt der Radiant der Geminiden-Sternschnuppen – also der Punkt am Himmel, aus dessen Richtung die Sternschnuppen zu kommen scheinen, so wird im „Kosmos Himmelsjahr“ von Hans-Ulrich Keller, das jährlich neu erscheint, berichtet.

Über 100 Jahre lang suchten Astronomen vergebens nach der Quelle der Geminiden, berichtet der SWR. Im Jahr 1983 fiel Astronomen ein Gesteinsbrocken auf, der sich auf derselben Flugbahn wie die Geminiden bewegte: Ein Asteroid mit Namen Phaeton. Doch die Forscher glaubten zunächst nicht, dass die Geminidenschnuppen von dem Asteroid herrührten - Sternschnuppen gingen an sich nur von Kometen aus.

Ursprung der Geminiden: Nach langer Zeit wohl endlich geklärt

Allerdings wurde anschließend beobachtet, dass der gefundene Felsbrocken der Sonne alle eineinhalb Jahre so nahekommt, dass er an der Oberfläche mehrere hundert Grad heiß wird, so der SWR. Durch die Hitze zersetze sich das Gestein an der Oberfläche zu Staub, vermutet die Forschung.

Der Asteroid Phaeton besitze unter seiner staubigen und damit isolierenden Oberfläche außerdem noch eine Eisschicht, so der Bericht des SWR. Dieses Eis werde in Sonnennähe zu Gas, und das breche dann schubweise durch die Staubschicht. Es reiße dabei Gesteinsstaub mit sich hinaus ins All und produziere so eine Staubfahne.

Durch diese Staubfahne fliege die Erde jedes Jahr ein Mal - immer Mitte Dezember. Dabei sammele sie, sozusagen wie ein Staublappen, die Staubteilchen ein. Diese rasen mit 35 Kilometer pro Sekunde in die Erdatmosphäre und pressen die Luft vor sich so stark zusammen, dass sie hell aufleuchtet - dieses Leucht-Phänomen sind dann die Sternschnuppen, die wir von der Erde aus beobachten können.

Die Geminiden beobachten: Wie Sie die Sternschnuppen am klarsten sehen.

Der Geminiden-Meteorstrom ist jedes Jahr im Zeitraum 4.– 17. Dezember aktiv. Am dichtesten ist der Sternschnuppenregen in der Regel zwischen dem 13. und 14. Dezember.

Um die Sternschnuppen ideal zu sehen, sollten Sie sich an einen lichtarmen Ort begeben. Lassen Sie Ihren Augen 15-20 Minuten Zeit, sich an die Dunkelheit zu gewöhnen. Sorgen Sie für freie Sicht nach oben und orientieren Sie sich in die Richtung des Zwillings-Sternbildes.

Nutzen Sie eine Meteorschauer-Karte oder die Tabelle, um die Richtung des Radianten zu finden. Je höher der Radiant über dem Horizont steht, desto höher übrigens die Wahrscheinlichkeit, viele Meteore zu sehen.

Meteorschauer scheinen aus dem Radianten zu entspringen, doch einzelne Meteore können überall am Himmel auftauchen.

Und: Nehmen Sie möglicherweise eine warme Decke und eine Liege- oder Sitzgelegenheit mit. Manchmal lassen die Sternschnuppen auf sich warten.

Das Jahr 2022 hat übrigens weitere astronomischen Höhepunkte zu bieten, wie etwa im Mai eine Mondfinsternis, sowie im Oktober eine Sonnenfinsternis.