Mehrere Festnahmen bestätigt: Klima-Kleber besprühen Brandenburger Tor mit Farbe

Von: Karolin Schäfer

In Berlin besprühten Aktivisten der „Letzten Generation“ das Brandenburger Tor mit Farbe. Das dürfte allerdings nicht die letzte Aktion in der Hauptstadt gewesen sein.

Berlin – Die Protest-Aktionen der „Letzten Generation“ gehen weiter. Zuletzt kündigten die Aktivisten der Klima-Bewegung einen „unbefristeten“ Streik in Berlin an. Nach eigenen Angaben wollen sie „dauerhaft“ vor Ort sein, um einen „Wendepunkt anzustoßen“. Der Protestmarsch am 13. September bildete den Auftakt neuer Blockaden und Proteste. Dazu dürfte nun auch eine Aktion am Brandenburger Tor zählen.

„Letzte Generation“ in Berlin: Brandenburger Tor mit Farbe besprüht

Einige Mitglieder haben das Berliner Wahrzeichen am Sonntag (17. September) mit oranger Farbe angesprüht. Alle sechs Säulen seien betroffen, teilte ein Sprecher der Polizei am Vormittag mit. Einsatzkräfte seien vor Ort. Zudem bestätigte die Polizei mehrere Festnahmen. Vor einigen Monaten färbten Klima-Aktivisten den berühmten Trevi-Brunnen in Rom.

Mitglieder der Klimaschutzgruppe Letzte Generation haben das Brandenburger Tor in Berlin mit oranger Farbe angesprüht. © Paul Zinken/dpa

„Es ist Zeit für eine politische Wende“, titelte die „Letzte Generation“ ein Video der Aktion beim Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter). Eigenen Angaben zufolge sollen für die Aktion präparierte Feuerlöscher genutzt worden sein. Zudem sei zusätzlich auf dem Pariser Platz vor dem Berliner Wahrzeichen Farbe verschüttet worden.

„Letzte Generation“ in Berlin: Aktivisten beenden Protest erst, wenn „Wende eingeleitet ist“

Durch die Farbflecken auf dem Boden seien später einige Menschen durchgelaufen und hätten leuchtende Fußspuren auf dem Platz hinterlassen. „Weg von fossil – hin zu gerecht“, schrieb die Klima-Bewegung. „Herr Scholz, Sie müssen jetzt handeln“, forderte eine Aktivistin in einem Video der Klima-Bewegung.

Aufhören will die „Letzte Generation“ offenbar erst, wenn „die Wende eingeleitet ist“, hieß es weiter. Demnach dürften in der Hauptstadt in den kommenden Tagen noch weitere Protest-Aktionen der Gruppe zu erwarten sein. Bei einer Aktion in Regensburg klebten sich die Aktivisten jüngst auf eine Straße, auf der gar keine Autos unterwegs waren. (kas/dpa)