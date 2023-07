Nach Rollfeld-Aktion: Flughafen fordert Schadensersatz von Klima-Klebern

Von: Nadja Zinsmeister

Nachdem sich Klima-Kleber am Flughafen Düsseldorf auf dem Rollfeld festgeklebt hatten, geht der Fall nun vor Gericht. Der Flughafen fordert Schadensersatz.

Düsseldorf – Nach der stark umstrittenen Protestaktion von Klimaklebern am Düsseldorfer Flughafen drohen den Aktivisten der „Letzten Generation“ nun strafrechtliche Konsequenzen. Der Flughafen will offenbar seine Ansprüche geltend machen, nachdem sich eine Gruppe an Menschen vor knapp zwei Wochen Zugang zum Flughafen-Gelände in Düsseldorf und Hamburg verschafft hatte und sich auf dem Rollfeld festgeklebt hatte.

Nach Rollfeld-Aktion in Düsseldorf: Flughafen fordert Schadensersatz von Klima-Klebern

„Neben der Verfolgung zivilrechtlicher Schadensersatzansprüche hat der Flughafen Düsseldorf vorsorglich eine Strafanzeige sowie Strafanträge bei der zuständigen Polizei gestellt“, bestätigte ein Airport-Sprecher des Flughafen Düsseldorf auf WDR-Anfrage. Für ihre Aktion Mitte Juli hatten die Aktivisten der „Letzten Generation“ einen Zaun mit einem Bolzenschneider aufgeschnitten und mit ihrer Klebeaktion den Flugbetrieb vorübergehend lahmgelegt.

Polizeieinsatz am Flughafen: Wie hier in Düsseldorf protestierten Mitglieder der „Letzten Generation“ auf verschiedenen Rollfeldern. © David Young/dpa

Die Staatsanwaltschaft soll aktuell gegen neun Beschuldigte wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs ermitteln. Noch stehe laut dem Sprecher nicht endgültig fest, wie hoch die Schäden am Flughafenzaun und aufgrund des unterbrochenen Flugbetriebs seien. Dieser war für einige Stunden komplett eingestellt. Zahlreiche Flüge mussten gestrichen werden, wurden umgeleitet oder hatten Verspätung – und das mitten in der Urlaubszeit.

Es droht Schadensersatz: Klimakleber rechtfertigen Aktion auf Düsseldorfer Flughafen

Die „Letzte Generation“ schrieb zu ihrer Klebeaktion auf Twitter, dass weltweit ein Hitzerekord nach dem anderen gebrochen werde. Die Regierung aber subventioniere den Flugverkehr, einen „bedeutenden Brandbeschleuniger der Katastrophe“, jährlich mit Milliarden. Das dürfe nicht länger akzeptiert werden. Das Umweltbundesamt nennt Fliegen die klimaschädlichste Art, sich fortzubewegen.

Am selben Tag hatten Aktivisten zudem in Hamburg einen Flughafenzaun durchgeschnitten und waren so auf das Rollfeld gelangt. Auch dort wurde der Flugbetrieb für einige Stunden lahmgelegt. Dort könnte der entstandene Schaden noch höher als in Düsseldorf sein. (nz/dpa)