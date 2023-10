Gefahr für Touristen? Venedig kein Einzelfall – Italien kämpft mit gewaltigem Brückenproblem

Das Busunglück von Venedig sorgt für schockierende Bilder. In den vergangenen Jahren kollabierten in Italien ganze Brücken. Das Problem ist wohl hausgemacht.

Venedig – Das schwere Busunglück bei Venedig mit 21 Toten hat in Italien eine Debatte über die marode Infrastruktur des Landes auf Straßen und Brücken ausgelöst. Kritik kam nicht nur vom Chef des Shuttleservice, zu dem der abgestürzte Bus gehörte.

Busunglück von Venedig: Marode Infrastruktur steht in Italien in der Kritik

Laut La Repubblica wurden an dem Geländer im Stadtteil Mestre, durch das der Shuttlebus von einer Hochstraße über zehn Meter in die Tiefe gestürzt war, seit den 1960er Jahren keine Wartungsarbeiten mehr durchgeführt. Experten kritisierten demnach die Beschaffenheit der Leitplanke. Diese sei zu dünn und zu niedrig gewesen. Auch hinter der verrosteten Leitplanke sei nur ein ebenfalls verrostetes Geländer befestigt, was auf Fotos deutlich zu erkennen ist.

Eine Gefahr für Touristen? Der mit Erdgas betriebene Bus hatte etliche Tagesurlauber eines Campingplatzes an Bord, unter den Todesopfern waren drei Deutsche. Auffällig: In den vergangenen Jahren kam es in Italien immer wieder zu Unglücken, weil Brücken kollabierten oder unzureichend gesichert waren. Ein Überblick.

Brücken-Unglücke in Italien: Autos stürzen bei Piacenza ins Wasser

30. April 2009: Bei dem Einsturz einer Brücke über den Fluss Po bei Piacenza (Region Emilia-Romagna) in Norditalien sind mehrere Autos ins Wasser gestürzt. Die Feuerwehr konnte vier Verletzte aus den in Ufernähe abgestürzten Wagen retten, Todesopfer gab es keine. Ein Pfeiler der Brücke, auf der Renovierungsarbeiten im Gang waren, hatte während eines Hochwasser des größten Flusses Italiens nachgegeben.

Brücken-Unglücke in Italien: Mitten in Genua stürzte die Morandi-Brücke ein

14. August 2018: Mitten in der Großstadt Genua stürzte die viel befahrene Morandi-Brücke auf einer Länge von 200 Metern ein – mutmaßlich wegen Wartungsmängeln. 43 Menschen starben, als ihre Autos und Kleinlaster unvermittelt binnen Sekunden in die Tiefe stürzten. Das Polcevera-Viadukt, so der eigentliche Name der vierspurigen Autobahnbrücke, wurde zwischen 1962 und 1967 errichtet. Einem Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zufolge, soll „Atlantia“, der Mutterkonzern der Betreibergesellschaft, seit 2014 gewusst haben, dass die Brücke einsturzgefährdet war.

Brücken-Unglücke in Italien: In Ligurien gab eine Brücke nach einem Erdrutsch nach

24. November 2019: Bei Savona in Ligurien stürzte wegen eines Erdrutsches ein Autobahnviadukt auf einer Länge von etwa 30 Metern ein. Tote oder Verletzte gab es mit viel Glück nicht. Ein Video zeigte Fahrzeuge, die offenbar dicht vor der Bruchstelle zum Stehen gekommen waren. Die Einsturzstelle lag unweit der Abzweigung der A6 von der Küstenautobahn A10.

Brücken-Unglücke in Italien: Caprigliola-Brücke kollabierte unweit der Küste

8. April 2020: Auf einer Staatsstraße an der Grenze zwischen den Regionen Ligurien und der Toskana stürzte zwischen La Spezia und Massa Carrara die Caprigliola-Brücke auf ihrer vollen Länge ein. Zwei Kleintransporter befanden sich auf der Brücke, als diese einstürzte, hieß es von der Feuerwehr. Die Fahrer seien gerettet worden. Dennoch suchten Taucher, eine Hundestaffel und Hubschrauber nach möglicherweise abgestürzten Fahrzeugen, ohne solche zu finden.

Savona, La Spezia, Venedig – immer wieder passieren in Italien Unglücke auf Brücken und auf Hochstraßen unweit von Touristen-Hochburgen. Auch in der Hauptstadt Rom ist die Debatte über die marode Infrastruktur nun neu entfacht. (pm)