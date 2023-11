Im Vergleich zu Kollegen mit Kindern: Gen-Z-Influencerin fühlt sich völlig benachteiligt und entlarvt Chefin

Von: Marcus Giebel

Drucken Teilen

In einem TikTok-Video beklagt sich eine junge Frau, sie werde bei der Arbeit benachteiligt. Gegen ihre Ex-Chefin erhebt sie Faulenz-Vorwürfe.

Minneapolis – Seit der Corona-Pandemie ist Home Office in aller Munde. In manchen Unternehmen wird es mehr praktiziert, in anderen weniger und nur in den wenigsten gar nicht. Wie es ganz sicher nicht umzusetzen ist, zeigt eine junge Frau aus der US-Stadt Minneapolis in einem TikTok-Video auf.

TikTokerin über Home Office: Nachteil für Arbeitnehmer ohne Kinder

Laut ihrem Account heißt sie „Andra B“. In dem ersten Video auf dem Kanal schimpft sie über die Ungleichbehandlung zwischen Kollegen mit Kindern und solchen ohne und wirft ihrer Ex-Chefin nebenbei vor, im Home Office die Arbeit doch arg zu vernachlässigen.

Aufhänger des Clips war offenbar eine Kolumne im US-Magazin The Cut, in der sich die Autorin darüber beschwert, dass sie häufig die Arbeit der Kollegen mit Kindern machen muss. Andra selbst betitelt sich als Gen Z und erklärt gleich zu Beginn, dass sie kinderlos ist. Allerdings hätten viele Kollegen, die sie als Millenials und Gen X betitelt, bereits Nachwuchs.

Und das bringe einige Komplikationen und Ungereimtheiten mit sich. „Ich habe das Gefühl, dass Leute im Büro, die Kinder haben, über so viel mehr Freizeit und Möglichkeiten verfügen, von der Arbeit zu pausieren als Kollegen ohne Kinder“, kritisiert sie.

TikTok-Video zu Home Office: Nur Kollegen mit Kindern dürfen von zu Hause arbeiten

Ihre Meinung: „Wenn die Schwierigkeiten zunehmen, sollten wir ihnen die Möglichkeit geben, zu gehen und sich darum zu kümmern.“ Allerdings habe sie das Gefühl gewonnen, dass mit zweierlei Maß gemessen werde, gerade bei Menschen, die nicht planen würden, Kinder in die Welt zu setzen.

Home Office mit Kind: Die Mutter hat zu Hause auch einen Blick für den fleißigen Nachwuchs. © IMAGO / photothek

Um diesen Vorwurf zu untermauern, plaudert sie aus dem Nähkästchen. „In meinem letzten Bürojob war es meiner Chefin und allen Kollegen mit Kindern erlaubt, nach Hause zu gehen, sobald es Ärger mit den Kindern gab und sie sich darum kümmern mussten“, leitet Andra den Hauptteil ihrer Geschichte ein.

Das sei wichtig und sollte auch überall so gehandhabt werden, findet sie. Ihr und den anderen Mitarbeitern ohne Nachwuchs war es jedoch demnach nie erlaubt, von zu Hause zu arbeiten. „Das einzige Mal, als ich von zu Hause arbeiten durfte, war ich sterbenskrank und mir wurde verweigert, frei zu machen, obwohl ich eine Notfallversorgung brauchte“, moniert Andra.

Daher habe sie schon gedacht, ihre Chefin gehe davon aus, dass niemand von zu Hause arbeiten könne – auch wenn diese selbst oft ins Home Office ausgewichen sei. Andra will dann selbst entdeckt haben, dass die Kollegen von zu Hause kaum gearbeitet hätten. Als Beispiel führt sie ihre Chefin an.

Video: Home Office laut Umfrage so effektiv wie Büro

Home Office nicht für alle? Diese TikTokerin fühlt sich gegenüber Kollegen mit Kindern benachteiligt. © Screenshots tiktok.com/@hopeyoufindyourdad

TikTokerin schimpft auf Ex-Chefin: Gemeinsames Mail-Postfach offenbart heimische Faulheit

„An jenem Tag sah ich eine wichtige Mail von einem lokalen Nachrichtensender, der um ein Zitat unserer Firma zu irgendeinem Thema bat. Und ich dachte, dass das sehr cool wäre, das wäre ein immenser Werbeeffekt für das Unternehmen, aber dafür ist meine Chefin zuständig“, erklärt sie, wie ihre Chefin als heimischer Faulpelz entlarvt wurde. Auf die wichtige Mail habe Andra selbst jedenfalls nicht weiter geachtet – war ja nicht ihre Aufgabe, dachte sie.

Die böse Überraschung folgte aber noch. „Als meine Chefin ein paar Tage später wieder ins Büro kam, beschimpfte sie mich, ob ich diese Mail vom Nachrichtensender gesehen hätte“, erinnert sich die junge Frau. Sie habe entgegnet, dass sie sich darüber gefreut habe und fragte, wie es weitergegangen sei.

Damit erwischte sie ihre Chefin offenbar auf dem falschen Fuß: „Sie wurde sauer auf mich und erklärte, dass niemand darauf geantwortet habe, wodurch wir eine große Möglichkeit verpasst hätten.“ Andra selbst will klargestellt haben, sie hätte reagiert, wenn sie gewusst hätte, dass ihre Chefin nicht arbeiten würde. Offiziell hatte diese sich aber ins Home Office verabschiedet.

Kommentare unter TikTok-Video: Arbeitnehmer sollten zugunsten Kollegen mit Nachwuchs zurückstecken

In den Kommentaren zeigen viele User Verständnis für Andras Ärger und berichten, dass sie an Weihnachten oder Halloween zugunsten der Kollegen mit Nachwuchs zurückstecken sollten. Mehr als 2000 Meinungen wurden unter dem Video ausgetauscht.

Zuletzt hatte sich eine andere junge Frau in einem Clip unter Tränen über einen Acht-Stunden-Tag echauffiert. Sie habe nach der Arbeit keine Energie mehr. Eine andere Frau regt sich über Kollegen mit Kindern auf und hat „keinen Bock mehr“. Eine 22-Jährige lässt sich sterilisieren und betont: „Ich wusste schon immer, dass ich keine Kinder wollte.“ Eine Studie zeigt, wie sich ein Ende vom Home Office auswirken würde. (mg)