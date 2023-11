2000 Euro Strafe wegen vergessenem Sandwich - Rentnerin (77) am Flughafen gedemütigt

Von: Nico Reiter

Aus Versehen schmuggelt eine Rentnerin ein Sandwich auf den Flug und kassiert daraufhin eine hohe Geldstrafe. Ein Fremder steht ihr zur Seite.

Brisbane – Rentnerin June Armstrong wollte im Mai aus ihrer Heimat Christchurch nach Australien fliegen. Bei der Gepäckkontrolle nach der Ankunft fällt auf, dass sie Neuseeländerin ein Sandwich in ihrer Tasche hat. Die unerlaubte Mitnahme führte zu einer saftigen Geldstrafe. In vielen Ländern gelten strenge Regeln bei der Einreise mit Lebensmitteln.

Vor ihrem Flug um 6 Uhr morgens kaufte sich die 77-Jährige an ihrem Abflugs-Ort ein Sandwich, wie sie im Interview mit 1News erzählt: „Ich stieg ins Flugzeug und habe es einfach vergessen.“ Auf dem Flug nach Australien fiel ihr das Sandwich in ihrer Tasche nicht auf. Erst in Brisbane wurde es durch die Grenzkontrolle entdeckt.

Rentnerin schmuggelt Sandwich in den Flug nach Australien

Bei ihrer Ankunft in Australien wurde von der Grenzkontrolle ihr Gepäck begutachtet. Beim Gepäck-Scan wurde Armstrong aufgehalten. Ursprünglich wurde sie nur zu mitgebrachten Medikamenten befragt. Für diese hatte sie jedoch eine Genehmigung.

Als der Kontrolle das Sandwich ins Auge sprang, wurde die Rentnerin von einem Biosecurity-Officer zur Seite genommen. Sie entschuldigte sich und bat darum, das mitgebrachte Sandwich einfach zu entsorgen. Der Ernst der Lage war ihr nicht klar: „Ich dachte nicht mal wirklich, dass ich in Schwierigkeiten war.“

„Machen sie Witze?“ - 2000 Euro Strafe

Doch der Sicherheitsbeauftragte stellte der Frau eine Strafe von umgerechnet 2000 Euro aus. „Machen sie Witze?“, die Frau konnte die Summe zuerst gar nicht glauben, „Das sind neun Wochen meiner Rente“. Armstrong hat versucht, Einspruch einzulegen, jedoch ohne Reaktion der Behörden. Um einen eventuell noch teureren Gerichtsprozess zu vermeiden, hat die Rentnerin die Strafe schlussendlich bezahlt.

Wäre das Sandwich bereits beim Boarding aufgefallen, hätte die Frau höchstens 460 Euro gezahlt. Dadurch, dass es undeklariert über die Landesgrenzen mitgenommen wurde, fällt die Strafe deutlich höher aus. Auch in Europa muss man vorsichtig bei der Einreise mit Speisen und Getränken sein, warnt focus..de. In Deutschland können nicht deklarierte Lebensmittel mehrere hundert Euro Strafe mit sich bringen.

Fremder bietet an Geldstrafe für Rentnerin zu zahlen

Der Fall löst Verwunderung, aber auch Mitleid aus. Ein Fremder hat angeboten, die Kosten für die Strafe zu übernehmen, nachdem er durch die Nachrichten über den Fall gehört hatte, so 1News. Armstrong freut sich über das Angebot und sagt, dass der Mann ein gutes Herz haben muss. Ob sie das Angebot angenommen hat, geht nicht aus dem Bericht heraus.

Aber es hätte sie noch schlimmer treffen können. Diese Touristin droht eine Haftstrafe, weil sie Steine aus der Türkei mitgenommen hat. Auch viel kuriosere Dinge wurden bereits im Gepäck von Fluggästen gefunden. Sogar eine lebendige Katze wurde in New York im Koffer aufgegeben.