Unfall in Palma de Mallorca: Flugzeug kracht kurz vor Startbahn in Condor-Jet

Von: Florian Dörr

Teilen

Eine Condor-Maschine wurde – vor dem Start zum Flughafen Frankfurt – von einer anderen Maschine gerammt. (Symbolbild) © Rüdiger Wölk/Imago

Heftiger Zwischenfall am Flughafen von Palma de Mallorca: Ein Flugzeug, das eigentlich den Airport in Frankfurt ansteuern wollte, wurde von einer anderen Maschine gerammt.

Frankfurt – Ein Condor-Flieger, der sich eigentlich gerade auf den Weg zum Flughafen Frankfurt machen wollte, ist in Palma de Mallorca von einer anderen Maschine gerammt worden. Der Flug DE1773 sollte am Dienstag (19. September) eigentlich um 9.10 Uhr starten. Doch zuvor kam es zu einem Unfall: Kurz vor der Startbahn wurde die Boing von einem anderen Flugzeug gerammt, das auf dem Rollfeld unterwegs war.

Gegenüber Bild bestätigte eine Condor-Specherin: „Wir können bestätigen, dass es auf dem Flug DE1773 am Flughafen Palma de Mallorca noch am Boden zu einem Vorfall mit einem anderen Flugzeug kam. Verletzt wurde dabei niemand, alle 268 Gäste und acht Besatzungsmitglieder konnten das Flugzeug unverletzt verlassen.“

Unfall am Flughafen von Mallorca: Condor-Flieger vor Start nach Frankfurt von anderer Maschine gerammt

Auf einem Video, das auf der Social-Media Plattform X, vormals Twitter, hochgeladen wurde, ist zu sehen, dass die Condor-Maschine offenbar an der hinteren Tragfläche beschädigt wurde. Das andere Flugzeug, das für die spanische Airline AirEuropa im Einsatz war, war mit dem sogenannten Winglet – dem äußeren, nach oben gebogenen Teil der Tragfläche – an der Boeing mit Ziel Flughafen Frankfurt hängengeblieben.

An Board des Flugs DE1773 von Palma de Mallorca war offenbar auch der „Let‘s Dance“-Juror Joachim Llambi. Auf Instagram beschreibt er die Szenerie vor Ort: „Polizei, Feuerwehr, zig Mitarbeiter des Flughafens, alle standen um unser Flugzeug. Nach anderthalb Stunden auf der Startbahn wurden wir abgeschleppt.“ Condor wirft er „schlechten Krisenmodus“ vor: „Jetzt soll der Flieger in acht Stunden gehen. So ein Chaos, meine ganzen Termine gehen flöten.“

Erst kürzlich blockierte eine Lufthansa-Maschine, die vom Flughafen Frankfurt die Party-Insel Ibiza angesteuert hatte, den Ziel-Airport über Stunden.