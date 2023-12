Aktivist wegen Nötigung verurteilt: Gleich danach besprüht er die Straße vor dem Gericht

Von: Dierk Rohdenburg

Wegen Nötigung wurde ein 25-Jähriger vor dem Oldenburger Amtsgericht zu einer Strafe von 600 Euro verurteilt. Das hielt ihn nicht von einer weiteren Ordnungswidrigkeit ab.

Er hatte am 6. Juli mit anderen Protestierenden den Verkehr auf der Heiligengeiststraße in Oldenburg blockiert, um auf das „Versagen der Bundesregierung beim Klimaschutz“ aufmerksam zu machen.

Gleich, nachdem der Zevener das Amtsgericht verlassen hatte, beging er eine neue Ordnungswidrigkeit: Er sprühte die Worte „Verantwortung aus Liebe – Klimaschutz jetzt!“ auf die Straße und betonte: „Jetzt sind Bundesregierung und Justiz in der Verantwortung, damit sozial gerechter Klimaschutz umgesetzt wird. Sobald sie das tun, bin ich auch bereit, meinen Protest zu beenden.“

Erneuter Protest: diesmal vor dem Amtsgericht. © Letzte Generation

Die Staatsanwaltschaft hatte in dem Prozess wegen der Nötigung eine Geldstrafe beantragt. Der junge Mann hält allerdings seinen Protest auch danach für notwendig und legitim: „Bald ist Weihnachten, und wir verbringen eine schöne Zeit mit unseren Liebsten. Es scheint fast so, als wäre alles in Ordnung, aber schon jetzt überschlägt sich die Klimakrise. Ich liebe meinen zweijährigen Sohn und übernehme daher Verantwortung. Ich könnte ihm sonst später nicht mehr in die Augen schauen.“

Aktivist wegen Nötigung verurteilt: Freiheitsstrafen für den Wiederholungsfall angedroht

Wie ein Gericht auf die erneute Ordnungswidrigkeit reagieren wird, bleibt abzuwarten. Die Richterin hatte für den Wiederholungsfall auch Freiheitsstrafen in den Raum gestellt.

Die Aktivisten der „Letzten Generation“ veröffentlichten nach dem Prozess eine Erklärung: „Solange die Bundesregierung das Klimaschutz-Gesetz und das Grundgesetz bricht, wirksamer, gesamtgesellschaftlich gerechter Klimaschutz und selbst der Wiederaufbau nicht sicher gestaltet werden, bleibt der Protest der Letzten Generation notwendig“, heißt es dort.

Bei der Verhandlung vor dem Amtsgericht handelte es sich um den ersten Prozess nach einem Großprozess im Oktober/November, bei dem neun Menschen verurteilt wurden und der Richter auch Freiheitsstrafen für die Zukunft ausdrücklich in Betracht zog.