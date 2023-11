„Schlimmste Schmerzen meines Lebens“ – Elf Menschen brechen sich in Trampolinpark den Rücken

Teilen

In einem britischen Trampolinpark brechen sich Besucher beim Sprung von einem Turm die Wirbelsäule. Die Verantwortlichen stehen vor Gericht – ihnen droht Haft.

Chester – Eigentlich stehen in einem Trampolinpark Spiel, Spaß und Hüpf-Vergnügen im Vordergrund, doch es kann auch zu schweren Unfällen kommen. Wie die britische Boulevard-Zeitung Daily Mail berichtet, haben sich in einem Trampolinpark in Großbritannien elf Menschen das Rückgrat gebrochen – drei davon allein an einem Tag.

Viele der verunfallten Besucher seien von einem hohen Turm in ein mit Würfeln aus Schaumstoff gefülltes Becken gesprungen, heißt es in dem Bericht. Laut der Daily Mail haben die beiden 33-jährigen Betreiber bereits Verstöße gegen Sicherheits- und Gesundheitsauflagen zugegeben.

Trampolinpark-Betreiber stehen wegen 270 Unfällen vor Gericht

Die beiden Betreiber müssen sich seit Oktober vor dem Chester Crown Court verantworten – laut der britischen Boulevard-Zeitung Daily Mirror droht ihnen sogar eine Haftstrafe von bis zu zwei Jahre. Wie unter anderem die Daily Mail berichtet, stütze sich die Anklage auf eine Untersuchung von 270 bekannten Unfällen in einem Zeitraum von sieben Wochen zwischen Dezember 2016 und Februar 2017.

In Großbritannien haben sich mehrere Menschen in einem Trampolinpark schwer verletzt. © Screenshot Facebook/Flip Out Chester

Als sich die Fälle gebrochener Wirbelsäulen häuften, schlugen Krankenhäuser Alarm. Ärzte des in der Nähe gelegenen Countess of Chester Hospital hatten daraufhin die Betreiber des Trampolinparks kontaktiert. Während der ersten vier Monate nach Eröffnung des Parks sei im Schnitt einmal pro Woche ein Krankenwagen gerufen worden, berichtet der Sender RTL.

Gebrochene Wirbelsäule nach Sprung: Verunfallte spricht von „schlimmsten Schmerzen“

Eine der verunfallten Besucher ist die 26-jährige Liza Jones aus Wrexham. Sie brach sich ihre Wirbelsäule bei einem Sprung vom Turm. Es seien die „schlimmsten Schmerzen“ gewesen, die sie jemals hatte. Am Tag ihres Besuchs brachen sich noch zwei weitere Menschen das Rückgrat. Laut RTL haben Jones und weitere Betroffene rechtliche Schritte gegen die Verantwortlichen eingeleitet.

Ihren Angaben zufolge habe sie alles richtig gemacht. „Als ich vor Schmerzen schrie, eilten meine Freunde herbei, um mir zu helfen. Ich landete in einer Sitzposition, so wie es uns gesagt worden war. Aber als ich landete, spürte ich die schlimmsten Schmerzen, die ich in meinem ganzen Leben je hatte. Eine Zeit lang konnte ich weder atmen noch etwas fühlen“, so Jones gegenüber der Daily Mail. Erst zuletzt hatten sich zahlreiche Passagiere auf einem Kreuzfahrtschiff ernsthaft verletzt; auch dort wird ermittelt.

Unfälle im Trampolinpark: Urteil gegen die Ex-Betreiber steht noch aus

Die Operation an ihrem Rücken habe insgesamt fünf Stunden gedauert. Der gebrochene Wirbel konnte versorgt und die Wirbelsäule mit einer Metallplatte fixiert werden. Der Unfall, so sagt sie, habe ihr Leben verändert und ihr kostbare Zeit ihrer Jugend gestohlen. „Ich habe so viel Leben vor mir gehabt, aber stattdessen stand mir eine lange Genesung bevor, die ständige Physiotherapie erforderte.“

Inzwischen hat der Trampolinpark in Chester den Besitzer gewechselt. Das Urteil gegen die ehemaligen Betreiber steht laut RTL noch aus. Ein Sprecher des Unternehmens, das 30 Trampolinparks in Großbritannien betreibt, sagte der Daily Mail: „Die Vorfälle beziehen sich auf ein bestimmtes Gerät, das so fort geschlossen wurde. Unsere Systeme und Verfahren haben sich seitdem erheblich weiterentwickelt.“

Immer mal wieder kommt es in Freizeitparks zu solchen Vorfällen. So wurde die Fahrt in einem Kinderkarussell in New York für die kleinen Parkbesucher zu einem Albtraum. Das Fahrgeschäft hatte sich rasant rückwärts gedreht und ließ sich nicht stoppen. Verletzte gab es hier glücklicherweise nicht. (phf)