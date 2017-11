Entsetzliches Maddie-McCann-Souvenir bei eBay aufgetaucht

Wie dreist kann man sein? Ein Ebay-Anbieter versucht, Profit mit dem vermissten Mädchen Maddie McCann zu machen und bietet eine Tasse zum Verkauf an. Der Aufdruck ist schockierend.

London - Kaum auszumalen, wie die Eltern des vermissten Mädchens Maddie McCann sich fühlen würden, hätten sie diese Tasse auf Ebay entdeckt: Ein Anbieter will möglichst viel Kapital aus dem Verkauf von McCann-Souvenirs schlagen und bietet eine Tasse zum Verkauf an. Auf der abgebildet ist das kleine Mädchen in Comic-Form. Auf der linken Seite sieht man Maddie als Dreijährige, auf der rechten Seite ist ein Totenkopf abgebildet. Hier soll das sechsjährige Mädchen zu sehen sein. Darüber steht: „Madeleine McCann. Hast du dieses kleine Mädchen gesehen?“

+ Diese Tasse wurde auf Ebay zum Verkauf angeboten. © Ebay Screenshot

Und es wird noch krasser: Unter den zwei „Vergleichsbildern“ ist der Text „Wenn ihr sie seht, zögert nicht - begrabt sie.“ Diese Tasse soll wirklich so auf Ebay verkauft werden, für 6,49 britische Pfund, was umgerechnet ca. 7,30 Euro entspricht. Bieten muss man für das Souvenir nicht, es wird zum „Sofortkauf“ angeboten. Wie Tag24 berichtet, habe Ebay das Angebot sofort gelöscht, als davon Notiz genommen wurde. Demnach kann man die Tasse nicht mehr erwerben.

Schlimm genug bleibt es dennoch: Das kleine Mädchen ist nach wie vor vermisst, ihre Eltern klammern sich an die Hoffnung, dass Maddie noch am Leben ist. Makaber genug also, dass jemand aus dem schweren Schicksal der Familie noch Kapital schlagen möchte. Leider ist dies nicht der erste Fall an Geschmacklosigkeit: Ein 25-Jähriger schockierte an Halloween die Netzgemeinde mit einem Kostüm, welches ihn als die verschollene Maddie zeigte.

nm