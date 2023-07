Küssen verboten: Wer in einem Urlaubsort in Italien knutscht, riskiert eine fette Geldstrafe

Von: Anna-Lena Kiegerl

Teilen

Küssen verboten! Das heißt es nun in einem italienischen Urlaubsort. © Achille Abboud/imago/Symbolbild

So unterschiedlich das Land, so anders die Gesetze. In einem italienischen Ort gilt ein ganz besonderes Gesetz. Dort kann Küssen ein hohes Bußgeld nach sich ziehen.

Eboli – Andere Länder, andere Sitten – und auch andere Gesetze. Wer in den Urlaub fährt, sollte über die dort herrschenden Vorschriften Bescheid wissen. Denn bei Verstoß drohen oft hohe Strafen. Unter anderem in Italien findet man so einige verrückte Gesetze, die Reisende kennen sollten. Nun wurde für einige italienische Urlaubsinseln ein Auto-Verbot erlassen.

Auch dieses Gesetz ist ziemlich ungewöhnlich. Für Schmusekatzen, die mit dem Auto nach Italien reisen, könnte es hohe Bußgelder geben. Denn hier heißt es: küssen verboten!

Kurioses Italien-Gesetz: In einer Stadt ist Küssen verboten

Genauer handelt es sich hierbei um die kleine Stadt Eboli, im Südwesten Italiens. Die 40.000 Einwohner Stadt hat nun nämlich ein Gesetz erlassen, das Küssen im Auto verbietet, berichtet ilgiornaledisalerno.it. Demnach hagle es Strafen von bis zu 500 Euro bei einem Verstoß gegen das Gesetz. Die Verordnung habe man aufgrund von Sicherheitsfragen erlassen.

Verliebte sollten sich die Zärtlichkeiten also besser für außerhalb des Autos aufsparen. Denn sonst riskieren sie ein Bußgeld zwischen 50 und 500 Euro für den Gesetzesverstoß.

Küssen im Auto untersagt – besser nach draußen ausweichen

Dabei ist küssen sogar gesund, wie unter anderem die Barmer Krankenkasse berichtet. Der enge Körperkontakt hat zahlreiche positive Folgen. Denn sowohl Stressabbau als auch Schmerzlinderung können durchs Küssen begünstigt werden. Es verbindet die Menschen und soll sogar die Abwehrkräfte stärken. Denn Speichel enthält Bakterien, die beim Küssen ausgetauscht werden.

Doch in Eboli sollte man sich die Zweisamkeit wohl besser für andere Orte als das Auto aufsparen. Dann hat das ganze auch kein teures Nachspiel. Auch das Tragen von Bikinis kann in einem italienischen Badeort teuer werden. Denn hier ist der beliebte Zweiteiler nun verboten.