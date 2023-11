Legendäre Simpsons-Szene gestrichen: Fans reagieren völlig gespalten

Von: Kilian Bäuml

Ein Running-Gag der Simpsons kommt nicht mehr weiter vor. Fans fällt das Ganze erst Jahre später auf, als die Figuren selbst das Thema ansprechen.

München – Die US-amerikanische Fernsehserie „The Simpsons“ begeistert schon seit über 30 Jahren Fans weltweit und ein Ende ist vorerst nicht in Sicht, denn die Serie wurde bereits bis 2025 verlängert. Kultstatus haben Homer, Marge, Lisa und Bart längst erreicht. So sehr, dass sogar Superstars wie Billie Eilish mit den Figuren der Simpsons Musik machen. Fans der beliebten Serie müssen in Zukunft jedoch auf eine bestimme Szene verzichten. Still und heimlich wurde weggelassen, was selbst vielen Fans das erst Jahre später auffällt.

Simpsons streichen Running-Gag aus der Show: Fans sehen nicht mehr wie Bart von Homer gewürgt wird

Bei der Szene handelt es sich um eine Sequenz, in der Homer seinen Sohn Bart würgt. Homer geht schnell an die Decke, wann immer Bart etwas verbockt hat. In vielen Folgen ist zu sehen, wie der Junge vor seinem Vater wegrennt und von diesem gewürgt wird, wenn ihn sein Vater doch noch in die Hände bekommt.

Schon seit längerem wurden keine solchen Sequenzen nicht mehr in der Serie gezeigt, ein offizielles Statement der Simpsons-Produzenten gab es bislang dazu noch nicht. Dafür wurde das Ausbleiben der Würge-Szenen in einer Folge selbst thematisiert. Die aktuellen Folgen lief noch nicht in Deutschland, allerdings wurde der Ausschnitt von einem aufmerksamen Zuschauer auf der Social-Media-Plattform X (früher Twitter) veröffentlicht.

Homer spricht erklärt selbst, dass er Bart nicht mehr würgen wird: „Die Zeiten haben sich geändert“

Nach dem Händeschütteln kommentiert ein Mann „das ist ein fester Händedruck.“ woraufhin Homer antwortet: „Siehst du Marge, es hat sich ausgezahlt, den Jungen zu würgen.“ - Wohl eine Anspielung darauf, dass er dadurch starke Hände bekommen hat.

Dann fügt Homer hinzu: „Ich mache nur Spaß. Das mache ich nicht mehr, die Zeiten haben sich geändert.“ Damit spricht der Serien-Vater selbst das Ausbleiben der Würge-Szenen an. Vermutlich werden sie nicht in neuen Folgen nicht mehr vorkommen. Die Fans sind sich nicht einig, was sie davon halten sollen und reagieren unterschiedlich unter dem Clip.

Fans reagieren unterschiedlich auf den Verzicht auf den Running-Gag der Simpsons

„Das ist auch gut so. Denn das gilt heutzutage als Kindesmisshandlung“, und „Es hat 36 Jahre gedauert, aber er hat es endlich gelernt“, heißt es in den Kommentaren. „Ich wusste, dass mein Mann Homer es lernen würde. Er ist ein schlaues Kerlchen“, schreibt ein anderer Nutzer.

Doch nicht jeder teilt diese Meinung, so heißt es in einem Kommentar: „Warum sollten sie damit aufhören? Dass Homer Bart erwürgt, ist einer der grundlegenden Gags.“ Eine andere Person schreibt, „Irgendwann wird die Sendung so lange laufen, dass alles ersetzt oder entfernt wurde.“ Andere kommentieren: „Heutzutage versteht niemand mehr Spaß... traurige Zeiten.“

So mancher Simpsons-Fan hat auch eine Begründung parat: „Fairerweise muss man sagen, dass dies unter Disney geschah, da sie ein familienfreundliches Branding für die Simpsons wollten.“ In der Vergangenheit wurde Disney bereits für Fehler im Umgang mit den Simpsons kritisiert. In den Kommentaren fällt jedoch vor allem eins auf – die Szene wurde offenbar zuletzt vor vier Jahren in Staffel 31 der Serie gezeigt. „Wissen Sie, niemand hätte es bemerkt, wenn sie nicht darauf aufmerksam gemacht hätten“, merkt ein Nutzer dazu an.