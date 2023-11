Kinder sollen das Haus nicht mehr verlassen: Gefährlicher Smog verdichtet sich weiter über Indien

Menschen fahren auf einem Motorrad in dichtem Smog an einem kalten Morgen im indisch kontrollierten Kaschmir. © Mukhtar Khan/dpa

Derzeit reizt verschmutzte Luft in Indien die Atemwege der Bevölkerung. Vor allem die Landeshauptstadt Neu-Delhi versinkt im Smog.

Neu-Delhi – „Sehr ungesund“ und „gefährlich“ stuft das Schweizer Technologieunternehmen IQAir, das weltweit Echtzeit-Daten zur Luftqualität sammelt, die Luft rund um Indiens Hauptstadt Neu-Dehli ein. Das bedeutet vor allem Einschränkungen für die Bevölkerung.

Indien versinkt im Smog: Regierung will mit künstlichem Regen Linderung schaffen

Mit künstlichem Regen will die indische Regierung den derzeit schlimmen Smog bekämpfen. Das Verfahren nennt sich „Wolkenimpfen“. Chemikalien wie Silberjodid werden in der Luft verteilt, um die Bildung von Wassertropfen anzuregen, was wiederum zu Regen führen soll.

Günstig ist das aber nicht. Rund 30 Millionen Rupien (336.000 Euro) soll es kosten, meldete die Economic Times unter Berufung auf Wissenschaftler der Hochschule Indian Institute of Technology in Kanpur. Zumindest für eine Woche soll es den Bewohnern Besserung bringen.

Luftverschmutzung in Indien: Zehn Tage mit schlechter Luft im November

Zumindest der Regen und aufkommende Winde am Montag (27. November) hatten etwas Linderung nach Neu-Delhi gebracht. Im November wurden in der Landeshauptstadt bisher zehn Tage mit schlechter Luftqualität verzeichnet, berichtete die Economic Times (Stand: 28. November 2023). Im vergangenen Jahr waren es lediglich drei Tage. Der Höchststand mit zwölf Tagen seit Beginn der Aufzeichnungen wurde im Jahr 2021 gemessen.

Angesichts des andauernden Smogs sind Schulen in Neu-Delhi immer wieder geschlossen. Viele Kinder werden wegen der drohenden Gesundheitsgefahr von zu Hause unterrichtet. „Manchmal sagt mir meine jüngere Tochter, dass sie nicht gut atmen kann“, erklärte eine Anwohnerin dem Sender ntv. Um die Beschwerden zu lindern, inhaliert das Mädchen Wasserdampf. Raus gehen darf sie nicht. Um sich ein bisschen die Beine zu vertreten, dreht sie auf dem überdachten Parkplatz ein paar Runden mit dem Fahrrad. Doch schon wenig später macht ihr dem Smog zu schaffen – sie muss sich ausruhen.

Hohe Feinstaubbelastung in Indien: Diese Gesundheitsgefahren drohen

Zu lange sollten sich die Menschen in Neu-Delhi nicht im Freien aushalten, solange die Luftverschmutzung so hoch ist, berichtete ntv unter Berufung auf Gesundheitsexperten. Hohe Konzentrationen von Luftschadstoffen stellen ein gesundheitliches Risiko dar, informierte das Umweltbundesamt. Diese können zu Atemwegs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen. Vor allem Schwangere, Kinder, Ältere und Menschen mit Vorerkrankungen sind gefährdet.

Dass Neu-Delhi im Smog versinkt, ist nicht neu. Die Feinstaubbelastung gehört dort zu den höchsten der Welt und ist vor allem im Winter besonders stark. Sie liegt um ein Vielfaches über den als akzeptabel angesehenen Grenzwerten der Weltgesundheitsorganisation (WHO). In dieser Zeit verbrennen Landwirte aus umliegenden Bundesstaaten ihre Ernte-Reste, um schnell und kostengünstig wieder anbauen zu können. Hinzu kommen Abgase von Autos, der Industrie sowie Staub von Baustellen und Müllverbrennungen.

