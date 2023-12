Ständig krank? Welche Anzeichen auf eine Immunschwäche hindeuten

Von: Nico Reiter

Ständig schlapp und anfällig für Krankheiten – das könnte auf ein schwaches Immunsystem hindeuten. So können Sie das Defizit erkennen, und die Abwehrkräfte stärken.

Frankfurt – Ob in den öffentlichen Verkehrsmitteln, an der Arbeit oder unterwegs mit Freundinnen und Freunden: Wir sind täglich mit Viren und Bakterien in Berührung. Dass wir nicht durch jeden Kontakt mit Erregern auch krank werden, ist dem Immunsystem zu verdanken. Sollte es doch zu einer Erkrankung kommen, sorgt es dafür, unsere Gesundheit schnellstmöglich wieder herzustellen. Doch was passiert, wenn unser Immunsystem versagt?

Ein gesundes Immunsystem hilft bei der Abwehr von Krankheiten

Das Immunsystem dient als Schutzschild gegen Einflüsse wie Viren, Bakterien und Schadstoffe. Die Haut und die Schleimhäute bilden eine äußere Barriere gegen Krankheitserreger. Im Inneren des Körpers sorgt das unspezifische Immunsystem dafür, dass Krankheiten schnell bekämpft werden oder im besten Fall gar nicht erst ausbrechen. Darüber hinaus gibt es das spezifische Immunsystem. Wenn zu viele Erreger in den Körper eindringen, ist das ein Signal für die Zellen des spezifischen Immunsystems, den Schadstoff zu identifizieren. Sobald dieser erkannt ist, werden entsprechende Antikörper produziert, die den Erreger unschädlich machen.

Täglich beschützt uns das Immunsystem vor Krankheiten. © Sven Ellger/Imago

Bei einer erneuten Infektion kann das Immunsystem die Antikörper wieder nachproduzieren. Der Körper ist somit gegen den Erreger immun. Diese Immunität kann in bestimmten Fällen ein Leben lang bestehen, wie zum Beispiel bei den Kinderkrankheiten Windpocken oder Masern. Ein gesundes Immunsystem sorgt also in der Regel für eine schnelle Genesung und schützt vor erneuter Ansteckung.

Ein schwaches Immunsystem: Anzeichen und Symptome

Eine Vielzahl von Anzeichen kann auf eine Immunschwäche hindeuten, wie sprechzimmer.ch berichtet:

Anhaltendes Gefühl von Krankheit

Erhöhte Anfälligkeit für Infektionen

Komplizierter Verlauf

Auftreten zusammenhängender Krebsarten

Häufige Krankheiten sowie Schlappheitsgefühle können auf ein geschwächtes Immunsystem hinweisen. © Shotshop/Imago

Die Diagnose einer unspezifischen Immunschwäche erfolgt in der Regel während einer ärztlichen Konsultation. Hierbei teilt der Patient oder die Patientin seine Symptome mit. Es wird eine Untersuchung durchgeführt und ein Blutbild erstellt. Auch andere Krankheiten, wie beispielsweise Krebs, werden ausgeschlossen. Laut dem Allgemeinmediziner Uwe Popert besteht erst ein Verdacht auf eine Immunschwäche, wenn mehr als zwölf schwere Infektionen innerhalb eines Jahres auftreten.

Der Gesundheitsratgeber gibt einige Maßnahmen, um ein leicht geschwächtes Immunsystem zu stärken:

Aufenthalte im Freien

Regelmäßige körperliche Aktivität

Ausgewogene Ernährung

Ausreichende Flüssigkeitszufuhr

Wechselduschen zur Anregung des Kreislaufs

Häufiges Händewaschen

Verzicht auf Nikotin, Alkohol und Drogen

Einnahme von Präparaten wie Echinacea, Vitamin C oder Zink

Anmerkung aus der Redaktion Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unserer Redaktion nicht beantwortet werden.

Immundefekt – Wenn das Abwehrsystem versagt

Neben der Immunschwäche gibt es zusätzlich einen sogenannten Immundefekt. Oftmals sind Menschen, die unter einem Immundefekt leiden, bereits in ihrer Kindheit häufiger und länger krank. Impfungen erzielen nicht den erhofften Effekt, da die Produktion von Antikörpern durch das Immunsystem beeinträchtigt ist. Die Ursachen für einen Immundefekt können entweder die reduzierte Anzahl an Abwehrzellen sein oder eine unzureichende Produktion von Antikörpern. In solchen Fällen ist in der Regel eine medizinische Behandlung erforderlich. Antikörperpräparate können laut einem NDR-Ratgeber das Immunsystem stärken.

Ein nur leicht geschwächtes Immunsystem kann durch einfache Maßnahmen unterstützt werden. Dazu zählen unter anderem ausreichender Schlaf, die Reduzierung von Stress und Sport. Dieser ist aber in Maßen zu genießen. Denn zu viel Fitness kann dem Immunsystem sogar schaden.

Der Redakteur hat diesen Artikel verfasst und anschließend zur Optimierung nach eigenem Ermessen ein KI-Sprachmodell eingesetzt. Alle Informationen wurden sorgfältig überprüft.