Gundula Gause muss „heute journal“ abbrechen – diese Symptome kündigen einen Schwächeanfall an

Von: Victoria Krumbeck

Wer niedrigen Blutdruck hat, leidet oftmals unter den typischen Anzeichen. Bereits ein paar Veränderungen im Alltag können Betroffenen helfen.

Kassel – Plötzlich wirkte Gundula Gause unkonzentriert, verschluckte Wortteile und hatte Probleme, das „heute journal“ zu moderieren. Schließlich musste die erfahrene Moderatorin die Sendung abbrechen. Am Tag später erklärte das ZDF: Dahinter steckte ein Schwächeanfall. Oder medizinisch: Ein orthostatischer Kollaps. Aber was ist das eigentlich? Und welche Warnzeichen gibt es dafür?

Schlappheit, Müdigkeit oder Herzklopfen: Das sind nur ein paar Symptome, die bei einem dauerhaften niedrigen Blutdruck auftreten können. Oft sind junge Frauen oder ältere Menschen davon betroffen. Vor allem bei letzterer Gruppe kann es gefährlich werden, wenn es in Folge von niedrigem Blutdruck zu einem Sturz durch Bewusstlosigkeit kommt. Den Symptomen kann jedoch entgegengewirkt werden.

Systolischer Blutdruck in mmHg Diastolischer Blutdruck in mmHg Kategorie unter 100 unter 60 Niedrig unter 130 unter 85 Normal 130 bis 139 85 bis 89 Hoch 140 bis 159 90 bis 99 Leicht erhöht (Hypertonie Grad 1) 160 bis 179 100 bis 109 Mittelgradig erhöht (Hypertonie Grad 2) über 180 über 110 Deutlich erhöht (Hypertonie Grad 3)

Symptome bei dauerhaft oder plötzlich niedrigem Blutdruck

Von einem konstitutionellen niedrigen Blutdruck (Arterielle Hypotonie) spricht man bei einem dauerhaft niedrigen systolischen Blutdruckwert unter 100 mmHg (Millimeter-Quecksilbersäule), wie das Öffentliche Gesundheitsportal Österreichs erklärt. Im Gegensatz dazu spricht man von einer orthostatischen Hypotonie (Orthostatische Dysregulation), wenn der Blutdruck plötzlich abfällt. Dies entsteht, wenn etwa eine Person zu schnell aus dem Liegen oder Sitzen aufsteht. In diesem Moment bleibt das Blut in den Beinen und das vegetative Nervensystem reagiert nicht darauf. Das Blut kann nicht zurück zum Herzen fließen und der Blutdruck fällt ab. Hierbei kann es zu einem Schwindel kommen, der zur Bewusstlosigkeit führen kann.

Blutdruck messen: Niedriger Blutdruck ist oftmals mit einigen Symptomen verbunden. (Archivbild) © Christoph Soeder/dpa

Von einer orthostatischen Hypotonie sind besonders ältere Menschen, Diabetiker oder Menschen mit ausgeprägten Krampfadern betroffen. Aber auch jene, die familiär dazu veranlagt sind, niedrigen Blutdruck zu haben. Ein niedriger Blutdruck kann auch durch eine Hormonstörung, eine Herzkrankheit, Flüssigkeitsmangel oder als Nebenwirkung von Medikamenten entstehen. Dabei müssen die Beschwerden nur selten behandelt werden.

Niedriger Blutdruck: Symptome bei arterieller und orthostatischer Hypotonie

Ein dauerhaft niedriger Blutdruck ist unbedenklich, wenn keine Krankheiten die Ursachen dafür sind. Langfristig gilt ein niedriger Blutdruck als gesundheitsfördernd, da es das Herz schont. Dennoch können einige Symptome auftreten:

Schlappheit,

Müdigkeit,

Kalte Hände und Füße,

Eine eingeschränkte Leistungsfähigkeit, die vor allem morgens zu spüren ist,

Schwindel,

Benommenheit,

Schwarzwerden vor den Augen,

Bewusstlosigkeit,

Blässe,

Schweißausbruch,

Übelkeit,

Herzklopfen,

Kopfschmerzen,

Ohrgeräusche

Stellt der Arzt fest, dass es sich um eine orthostatische Dysregulation oder um eine arterielle Hypotonie handelt, wird diese zunächst mit Selbsthilfe behandelt. Auf Medikamente, die den Blutdruck senken, sollte verzichtet werden. Zudem kann das Tragen von Kompressionsstrümpfen verschrieben werden. Darüber hinaus gibt es einige Dinge, die Betroffene selbst tun können.

Selbsthilfe für Betroffene bei Symptomen niedrigen Blutdrucks

Bereits mit wenigen Veränderungen können die Symptome des niedrigen Blutdrucks angegangen werden. So sollte man lieber auf ein Vollbad mit warmen Wasser verzichten, da sich die Gefäße durch die Wärme ausweiten und damit das Blut in die Beine sacken kann. Für Menschen mit niedrigem Blutdruck sind heiß-kalt Wechselduschen besser geeignet. Damit wird das Nervensystem trainiert. Zudem können Betroffene beim Schlafen die Position ändern, in dem der Oberkörper leicht erhöht wird.

Bei der Ernährung können salzhaltige Speisen und viel Trinken eingebaut werden. Zudem ist körperliche Bewegung wichtig. Ob kurze Strecken mit dem Fahrrad fahren, die Treppe statt des Aufzugs nehmen oder regelmäßiger Sport wie Joggen oder Tanzen haben einen positiven Einfluss auf den Kreislauf. In einigen Fällen kann auch eine Akupunktur helfen, die den Blutdruck regelt. (vk)