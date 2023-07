Überraschendes Projekt

Der Bärin Gaia, die einen Jogger getötet haben soll, steht eine neue Karriere bevor. Der Regisseur Giovanni Veronesi will das Leben der Bärin verfilmen.

Trient - Dieses Filmprojekt wird für Ärger sorgen: Giovanni Veronesi (60) ist ein vor allem in seinem Heimatland Italien erfolgreicher Regisseur, der sich auf Komödien spezialisiert hat. Seine Trilogie „Handbuch der Liebe“ lief auch in den deutschen Kinos. Jetzt hat sich Veronesi das Schicksal der Bärin Gaia als Stoff für seinen neuen Streifen vorgenommen: „Es wird eine Geschichte sein, die von Schurken erzählt, die versuchen, einen Bären zum Tode zu verurteilen“, berichtet Veronesi dem Corriere del Trentino.

Bärin Gaia wird Filmstar: Italienischer Ulk-Regisseur will Politiker aufs Korn nehmen

Warum er das tut? „Was im Trentino passiert ist und geschieht, ist eine Geschichte, über die man reden muss, um zu zeigen, wie dumm und grausam die Menschen sind“, beginnt Veronesi zu erzählen.

+ Bislang wurde Gaia nur von einer Wildkamera gefilmt. Der Regisseur Regisseur Giovanni Veronesi will nun jedoch einen Film über ihr Leben drehen. © Provincia Trento/rai

Die Schauspieler hat er noch nicht gecastet, aber er weiß, wer die Hauptfiguren und vor allem, wer die Guten und wer die Bösen sein werden: Eine soll der Präsident des Trentino, Maurizio Fugatti, sein. Der hatte mehrfach angeordnet, Gaia zu töten, obwohl es nach tierärztlichen Gutachten sogar ausgeschlossen ist, dass sie den Jogger getötet hatte. Ein Gericht stoppte die Tötung der Bärin. Veronesi bezeichnet Fugatti als „nutzlose und unfähige Person, die sofort weggeschickt werden sollte“.

Präsidenten der Provinz Trient soll der Bösewicht im Film über Bärin Gaia sein

Gaias Story soll aus zwei Blickwinkeln erzählt werden: „Auf der einen Seite die Person, die versucht, Jj4 zu retten und zu zeigen, dass sie nicht aggressiv ist, auf der anderen Seite die Person, die sie töten will und nicht auf die Vernunft hört - ein Wettlauf gegen die Zeit, gegen Gut und Böse“, erklärt Veronesi.

Der Regisseur will für den Film hunderte Kinder mit Plakaten und Fahnen vor dem Parlament filmen, die schreien, um die Bären zu retten, „...sogar die Kinder derer, die für Fugatti gestimmt haben“, sagt er. Kein Kind werde jemals einen Bären zum Tode verurteilen. Veronesis Motivation ist, so sagt er, Kunst als bürgerlichen Wert zu leben: „Wer meinen Job macht, muss sich engagieren und empört sein, Dinge sagen, anprangern, ohne Angst vor Konsequenzen zu haben.“

+ Der italienische Regisseur Giovanni Veronesi. © imago stock&people

Regisseur Veronesi rechnet mit Versuchen, den Film über Bärin Gaia zu stoppen

Der Film soll voraussichtlich 2025 in die Kinos kommen. Vorerst möchte der Regisseur ein Jahr im Trentino verbringen, um sich über das Geschehen zu informieren. Veronesi erwartet Schwierigkeiten bei den Dreharbeiten: „Ich kann mir vorstellen, dass Fugatti mit allen Mitteln versuchen wird, mich davon abzuhalten, im Trentino zu drehen.“

Und dann fängt er zu scherzen an: „Was können sie mir antun? Mich davon abhalten, den Film zu machen? Schießverbot für mich im Trentino?“ Wenn man ihn stoppen wollte, sei aber Schluss mit lustig: „Ich werde sehr wütend, ich rufe das Fernsehen und die Zeitungen an, ich werde alles erzählen.“ Und dann sagt er augenzwinkernd: „Wenn ich gezwungen werde, werde auch ich wie die Bärin nach Rumänien gehen und dort den Film drehen.“ Nach derzeitigem Stand soll die Bärin dort in ein Gehege gebracht werden.

Rubriklistenbild: © Provincia Trento/rai