Reddit-User verwundert über Geschäftsidee: „Kauf was und bezahl dein Getränk, dann bekommst du dein Getränk“

Von: Romina Kunze

Geht es ums Geld, verstehen nur die wenigsten Menschen Spaß. Ausnahme: In der Netzwelt, wo so mancher Beitrag heftig zum Schmunzeln einlädt.

München – Lockangebote sind in der Markt-Welt wohl so alt wie die Branche selbst. Besonders beliebt: der Mengenrabatt. Ob in der Gastronomie, dem Einzelhandel oder dem Spezialideenhändler – fast in allen Bereichen ist das „Zwei zum Preis von einem“-Prinzip üblich.

Während undurchsichtige Preisauszeichnungen für Erdbeeren in so manchen Supermärkten zuletzt Kunden verärgerten, war das Sonderangebot eines örtlichen Bäckers klar gekennzeichnet; und sorgte dennoch für Verwunderung bei einem Kunden.

Reddit-User wenig begeistert von Angebot: „Bezahl dein Getränk, dann bekommst du dein Getränk“

Die Idee ist simpel: Statt eines einzigen Produktes wird dem Kunden eine lukrative Menüform angeboten. Wer sich für eine komplette Mahlzeit entscheidet, dem legt der Verkäufer meist eine Beilage oder ein Getränk für lau obendrauf. Wer nun bei besagtem Bäcker statt eines belegten Brötchens gleich zwei nimmt, erhält ein Heißgetränk dazu. So auf einem Bild zu lesen, das der irritierte Kunde auf der Plattform Reddit geteilt hat.

So richtig zu seinen Gunsten scheint der Kunde das Angebot nicht zu interpretieren, wittert darin ein eher fragwürdiges Geschäft, so wie ein Supermarkt-Kunde bei einem Angebot für Bohneneintopf. Denn: Das Heißgetränk geht nur für eine Zuzahlung von 1,50 Euro über die Bäckertheke. Schnäppchen oder Abzocke? Hinterfragt auch der Reddit-User und quittiert die Geschäftsidee zynisch mit: „Kauf was und bezahl dein Getränk, dann bekommst du dein Getränk.“

Dass sich Nutzer die Meinung zu Angelegenheiten aus dem Alltag auf der Plattform einholen, ist nicht unüblich. In einem anderen Fall rätselt die Reddit-Gemeinde etwa über einen eher ungewöhnlichen Aushang im WC. Ob Lacher oder hitzige Wortgefechte – in der Regel erzeugen die Beiträge massig Reaktionen. So auch in diesem Fall.

Sonderangebot beim Bäcker: Schnäppchen oder Abzocke? Reddit-Community streitet

Während die einen darin ein rentables Geschäft sehen, zeigen sich andere ähnlich belustigt wie der Beitrag-Ersteller. „Beim Kauf von 10 Brötchen erhalten Sie 10 Brötchen“, schreibt ein Reddit-Nutzer dazu. Ein anderer stellt nach, wie die Geschäftsidee intern womöglich zustande gekommen sein könnte. „Chef: Schreib mal ein Sonderangebot. Mitarbeiter: Wie viel Rabatt soll es geben? Chef: Gar keinen!“, so die satirische Bemerkung unter dem Beitrag.

Nach dem Verständnis eines anderen Nutzers sei aus kaufmännischer Sicht nichts an dem Angebot auszusetzen, einzig an der Formulierung stört er sich. Hätte stattdessen auf dem Aushang „alle Heißgetränke 1,50 € bei Kauf von 2 Brötchen“, geheißen, hätte sich niemand beschwert, mutmaßt er. „Astreines Angebot, nur komisch formuliert“, so sein Fazit.

Entstammt das Bäcker-Angebot auf Reddit dem „Marketing-Mitarbeiter des Monats“?

Also doch ein gutes Angebot? Ein Nutzer geht methodisch vor und zieht einen Preisvergleich heran. Bei seinem örtlichen Bäcker müsse er für einen Cappuccino 3,10 Euro berappen. 1,50 Euro für ein Heißgetränk sei daher ein guter Deal. Nicht aber, wenn Kunden von einem ganz anderen Preis ausgehen müssen. „Plot-Twist“, leitet einer seine sicherlich spaßhaft gemeinte Vermutung ein. „Getränke kosten alle einen Euro“, woraufhin ein anderer Nutzer nur trocken entgegnete: „Marketing-Mitarbeiter des Monats.“

