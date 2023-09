Covid-Verordnungen für verfassungswidrig erklärt: EU-Land zahlt Bürgern alle Corona-Strafen zurück

Von: Patrick Mayer

Das slowenische Parlament in Ljubljana verabschiedet ein Gesetz, das Strafen aufhebt, die während der Corona-Pandemie wegen Verstößen gegen die Regeln verhängt wurden.

Ljubljana – Slowenien zahlt seinen Bürgern alle Corona-Bußgelder zurück – und zwar ausnahmslos. Das Parlament in der Hauptstadt Ljubljana hat ein entsprechendes Gesetz beschlossen, wonach nachträglich alle Strafen erlassen werden, die während der Pandemie wegen Verstößen gegen die Covid-Maßnahmen verhängt wurden.

Nach Strafen während Corona-Pandemie: Slowenien zahlt alle Bußgelder an seine Bürger zurück

Wie das österreichische Nachrichtenportal oe24.at berichtet, will die linksliberale Regierung damit das Vertrauen ihrer Bürgerinnen und Bürger in den Rechtsstaat wieder stärken. Alle noch laufenden Verfahren in Zusammenhang mit Covid-Verstößen werden demnach eingestellt.

Einträge in Strafregistern werden gelöscht, bereits bezahlte Strafen samt Verfahrenskosten rückerstattet. Laut des Berichts geht es um rund 62.000 Verfahren aus dem Zeitraum zwischen März 2020 und Mai 2022. Die Summe soll bei etwa 5,7 Millionen Euro liegen.

Hauptstadt Sloweniens: Ljubljana. (Symbolfoto) © IMAGO/xbrchx

Corona-Maßnahmen in Slowenien verfassungswidrig: Alle Strafen werden nachträglich aufgehoben

Justizministerin Dominika Švarc Pipan erklärte laut dem österreichischen Portal, dass der Staat mit diesem Gesetz eine moralische Verantwortung übernehme. Damit werde das Unrecht wiedergutmacht, das den Bürgern „durch den Missbrauch des Strafrechts sowie durch verfassungswidrige und übermäßige Eingriffe in die Menschenrechte“ angetan worden sei, sagte sie demnach bei der Debatte im Parlament zum Gesetzesentwurf. „Möge dies eine Lehre für uns alle sein, damit so etwas nie wieder passiert“, meinte die sozialdemokratische Ministerin weiter.

Die frühere Regierung des rechtskonservativen Premiers Janez Janša hatte in der Corona-Pandemie über Verordnungen Regeln erlassen, die im Nachhinein vom slowenischen Verfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt wurden. Darunter fielen etwa Maßnahmen wie das Versammlungsverbot oder die Ausgangssperre. Slowenien hatte im Frühjahr 2022 fast alle Corona-Regeln aufgehoben. Bis Mitte November 2022 sollen in dem kleinen Land auf dem Westbalkan mit seinen rund 2,1 Millionen Einwohnern laut Spiegel.de 6899 Menschen am oder mit dem Virus gestorben sein. (pm)