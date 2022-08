Giftspinnen-Alarm in Supermarkt: Gebäudeteil wird vorübergehend geräumt

Von: Miriam Haberhauer

In einer Bananenkiste entdeckte ein Supermarkt-Mitarbeiter am Montagmorgen eine ungewöhnliche Spinne. Aus Angst, das Tier könnte giftig sein, wurde der Gebäudeteil geräumt und die Polizei alarmiert. Die Tierrettung konnte schließlich Entwarnung geben.

München – Beim Gang in den Supermarkt oder Discounter gehört für die meisten Kunden ein Abstecher in die Obst- und Gemüseabteilung zum Pflichtprogramm. Aldi, Lidl, Kaufland, Edeka und Co. bieten dort tagtäglich frische Produkte an. Wer dort nicht zum umweltschädlichen Plastik-Knotenbeutel greifen will, soll unter anderem bei Rewe und Penny ab 1. August Mehrwegfrischenetze geschenkt bekommen.

Spinnenalarm in Bananenkiste: Mannheimer Supermarkt geräumt

In einem Supermarkt in Mannheim erlebte ein Mitarbeiter derweil eine unerfreuliche Überraschung am Morgen: Wie die Polizei mitteilte, fand ein Mannheimer Supermarkt-Mitarbeiter in einer Bananenkiste eine ungewöhnlich aussehende Spinne. Der Achtbeiner jagte dem Angestellten einen gehörigen Schrecken ein. Der betroffene Markt entschied sich deshalb dazu, die Polizei zu alarmieren und die Obst- und Gemüseabteilung vollständig abzusperren.

Diese Spinne fand sich auf Bananen in einem Mannheimer Supermarkt. © Polizei Mannheim

Auch die Polizei konnte nicht zweifelsfrei feststellen, ob es sich bei der Spinne um ein giftiges Exemplar handelt oder nicht. Die ebenfalls alarmierte Tierrettung konnte nach einer genaueren Untersuchung des Tieres schließlich Entwarnung geben. Bei dem Tier handelte es sich um eine vollkommen ungefährliche Kräuseljagdspinne.

Heimische Spinnenart legt Supermarkt lahm

Die Spinnenart ist in Mittel- und Südeuropa weit verbreitet. Unklar ist, wann und wie sie in die Obstkiste gelangen konnte. Nach der Entwarnung durch die Tierrettung wurde die Spinne am Parkplatz des Supermarkts in einem Gebüsch ausgesetzt. Das Gebäude konnte nach 45 Minuten wieder vollständig für die Kunden freigegeben werden.

Spinnen tauchen immer wieder als unerwünschte Gäste in Märkten auf. Ein mutiger Supermarkt-Chef fing beispielsweise eine brasilianische Webspinne selbst ein und gab sie anschließend bei der Polizei ab.

Besonders gefährlich wird es indes, wenn das Tier während der Autofahrt entdeckt wird, wie ein Beispiel aus Australien zeigte. In Deutschland breitet sich unterdessen seit einigen Jahren die Nosferatu-Spinne immer mehr aus – 2005 wurde sie zum ersten Mal in Freiburg entdeckt.