Handtellergroße Giftspinne aus der Karibik krabbelt durch deutschen Discounter – Mitarbeiter schlagen Alarm

Teilen

Symbolbild: Ein Exemplar einer Riesenkrabbenspinne © Colin Marshall/Imago

Es ist immer gut, zu wissen, mit was für einem Gegner man es zu tun hat. Das beweist diese Anekdote aus einem Supermarkt in NRW.

Krefeld - Die Mitarbeiter eines Lebensmitteldiscounters in Krefeld (NRW) bekamen dabei wohl einen gehörigen Schreck: Sie haben „eine handtellergroße Spinne“ in einer Lieferung aus der Dominikanischen Republik entdeckt. Das Tier befand sich in einer Bananenkiste. Das teilte die Feuerwehr am Montagabend mit.

Die Mitarbeiter reagierten aber vorbildlich: Nachdem sie die Spinne fotografiert hatten, packten sie die Kiste in einen Plastiksack und alarmierten die Helfer.

NRW: Feuerwehr bringt Giftspinne zur Tierrettung

Die Feuerwehrleitstelle schickte unterdessen einen Reptilienexperten zum Supermarkt. Der konnte das Tier anhand des Fotos als Warmhaus-Riesenkrabbenspinne identifizieren.

Diese Spinne stammt aus dem südamerikanischen Raum. Ihr Biss ist zwar giftig, für den Menschen aber nicht tödlich. Dem Fachmann der Feuerwehr gelang es, die Spinne in eine Transportbox zu locken, das Tier wurde einem Tierrettungsdienst übergeben. (AFP/dpa/frs)