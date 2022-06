Real: Dutzende Filialen verschwinden im Juni, nicht alle werden zu Kaufland oder Edeka - Was wo passiert

Auch der Real in Düsseldorf-Bilk wird im Juni geschlossen. Der Standort wird von Kaufland übernommen. © Michael Gstettenbauer/Imago

Im Juni verschwinden nochmal mehr als 30 Real-Filialen in Deutschland. Einige müssen endgültig schließen. Bei anderen ziehen Kaufland, Edeka und Co. ein.

Düsseldorf – Die Zerschlagung der SB-Warenhauskette Real geht auf die Zielgerade. Viele Real-Filialen werden im Juni endgültig geschlossen oder von anderen Supermärkten übernommen. Übrig bleiben nach dem 30. Juni, dem Ende der Real-Zerschlagung, dann nur noch 63 der ehemals rund 270 Real-Standorte in Deutschland. Diese 63 werden sich aber auch verändern. Denn ab dem 1. Juli wird Real zu „mein Real“ – mit verändertem Logo und moderneren Filialen, wie 24RHEIN berichtet.

Weitere 33 sollen noch im Juni schließen. Eine direkte Übernahme durch einen anderen Supermarkt ist nur bei einem Teil dieser 33 Real-Filialen geplant. Alle Übernahmen und Schließungen von Real-Filialen im Juni 2022 im Überblick

Diese Real-Filialen schließen im Juni 2022 endgültig

Real in Berlin-Hellersdorf, Stendaler Straße – Schließung zum 30. Juni 2022

Real in Berlin-Treptow, Am Treptower Park – Schließung zum 30. Juni 2022

Real in Dortmund-Aplerbeck, Schleefstraße 15 – Schließung zum 30. Juni 2022 wegen Umbauarbeiten vor Übergabe (genaue Zukunft am Standort noch nicht bekannt)

Real in Espelkamp, General-Bishop-Straße 10 – Schließung zum 30. Juni 2022

Real in Finowfurt, An der B 167 (Schorfheide) – Schließung zum 30. Juni 2022

Real in Hemer, Urbecker Straße – Schließung zum 30. Juni 2022

Real in Hildesheim, Cheruskerring – Schließung zum 30. Juni 2022

Real in Köln-Porz, Rudolf-Diesel-Straße – Schließung zum 30. Juni 2022

Real in Norden, Glückauf 1-3 – Schließung zum 30. Juni 2022 wegen Umbauarbeiten vor Übergabe (genaue Zukunft am Standort noch nicht bekannt)

Real in Nürnberg, Virnsberger Straße – Schließung zum 30. Juni 2022

Real in Sankt Augustin, Rathausallee 16 (Huma Shoppingwelt) – Schließung zum 30. Juni 2022

Real in Sinzheim, Industriestraße – Schließung zum 06. Juni 2022 wegen Umbauarbeiten vor Übergabe (genaue Zukunft am Standort noch nicht bekannt)

Real in Staßfurt, Hohenerxlebener Straße – Schließung zum 30. Juni 2022

Real in Wolfenbüttel, Am Wasserwerk 3 – Schließung zum 30. Juni 2022

Diese Real-Filialen schließen im Juni und werden von Kaufland und Edeka übernommen

Real in Alzey, Karl-Heinz-Kipp-Str. 23 – Übernahme durch Kaufland zum 20. Juni 2022

Real in Augsburg-Ost, Reichenberger Straße – Übernahme durch Kaufland zum 27. Juni 2022

Real in Bochum, Riemker Straße – Übernahme durch Globus zum 30. Juni 2022

Real in Düsseldorf, Friedrichstraße – Übernahme durch Kaufland zum 20. Juni 2022

Real in Eschweiler, Auerbachstraße 10 – Übernahme durch Kaufland zum 13. Juni 2022

Real in Freiburg im Breisgau, Gundelfinger Straße – Übernahme durch Edeka zum 13. Juni 2022

Real in Göttingen, Otto-Brenner-Straße (Kauf Park) – Übernahme durch Kaufland zum 20. Juni 2022

Real in Hagen-Bathey, Kabeler Straße 25 – Übernahme durch Edeka zum 1. Juni 2022

Real in Hamburg, Beim Strohhause – Übernahme durch Kaufland zum 20. Juni 2022

Real in Hamburg-Farmsen – Übernahme durch Kaufland zum 13. Juni 2022

Real in Hornstorf-Kritzow, Karpendiek – Übernahme durch Kaufland zum 20. Juni 2022

Real in Isernhagen-Altwarmbüchen, Opelstraße – Übernahme durch Kaufland zum 27. Juni 2022

Real in Lippstadt, Bökenförder Straße – Übernahme durch Kaufland zum 20. Juni 2022

Real in München, Margot-Kalinke-Straße – Übernahme durch Kaufland zum 6. Juni 2022

Real in Nürtingen, Eichendorffstraße – Übernahme durch Edeka zum 17. Juni 2022

Real in Oldenburg, Alter Postweg 125 – Übernahme durch Rewe zum 1. Juni 2022

Real in Rangsdorf, Klein Kienitzer Straße 2 – Übernahme durch Edeka zum 17. Juni 2022

Real in Wesel, Rudolf-Diesel-Straße 7 – Übernahme durch Globus zum 1. Juni 2022

Real in Würzburg, Nürnberger Straße 12 – Übernahme durch Kaufland zum 13. Juni 2022

Real-Zerschlagung – Chance für Kaufland, Edeka und Co.

Die Real-Zerschlagung läuft inzwischen seit mehr als zwei Jahren. Die meisten der ehemals rund 270 Real-Filialen wurden währenddessen geschlossen oder von anderen Supermärkten übernommen. Mit insgesamt 95 Übernahmen konnte sich Kaufland den Löwenanteil bei der Real-Zerschlagung sichern. Aber auch andere Supermärkte waren nicht untätig. Edeka konnte sich bislang insgesamt 33 Real-Märkte sichern. Globus hat bei 16 Real-Filialen zugeschlagen. Deutlich zurückhaltender war Rewe, die sich „nur“ zwei Real-Standorte sicherten.

Allerdings könnten sich diese Zahlen zum Teil auch noch ändern. Denn bei vier Real-Filialen steht offiziell immer noch nicht fest, wie es nach dem Juni weitergehen soll. Das betrifft Reals in Emden, Falkensee, Leverkusen und Mainz. (bs)