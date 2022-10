Ärger um GLS-Abholzettel: Passant findet etliche davon im Wald

Von: Christoph Gschoßmann

Ungewöhnlicher Fund: Viele ausgefüllte GLS-Abholzettel tauchten in einem Wald auf. © Kai Christian Thomsen

Dass Paketzettel verloren gehen, kann mal passieren. Doch dass gleich eine ganze Sammlung davon auftaucht, sorgt für Verwunderung.

München – Ärger mit Paketboten: Gerade seit den Anfängen von Corona schlägt sich wohl fast jeder damit herum. Mal wird das Paket an die falsche Adresse geliefert, mal viel zu spät oder gar nicht. Oder der Bote verwirrt mit frechen Botschaften auf dem Paketzettel, wie jüngst ein DHL-Mitarbeiter. Dass die Lieferung aber Umweltverschmutzung bedeuten, ist nicht alltäglich. Und scheint doch in diesem Fall System zu haben.

Ein Facebook-User hat ein Foto geteilt, auf dem GLS-Abholzettel zu sehen sind. Das besondere: Es sind viele davon. Und sie liegen nicht in oder neben einem Briefkasten oder einer Haustür, sondern mitten im Wald. Er schreibt dazu: „Finde es super, dass Eure Fahrer Zeit für eine Pause finden. Weniger optimal hingegen ist es, wenn dabei mitten im Wald Müll verbreitet wird und ausgefüllte Abholzettel verstreut werden. Vielleicht mag bei Gelegenheit jemand von Euch den Dreck aufsammeln?“

GLS-Frust: Weitere Kunden beschweren sich – Unternehmen reagiert entschieden auf den Vorfall

Andere Facebook-Nutzer pflichten ihm bei. So schreibt eine Userin: „Ist bei uns auch so schlimm (Aschaffenburg).“ Sie beschwert sich, dass einige der Zusteller nicht lesen könnten, nicht geklingelt werde oder kein Zettel im Briefkasten hinterlassen werde. Sie verstehe den Stress, aber es müsse „mehr Personal eingestellt werden“, damit die „Mitarbeiter keinen Zeitdruck haben und natürlich sollte die Bezahlung stimmen.“ Es sei „kein einfacher Job“.

Ob der Bote wirklich aus Frust über Stress die Zettel in den Wald geworfen hat? Ein anderer User schreibt eher mit einem Augenzwinkern: „Deswegen ist kaum ein Zettel im Briefkasten zu finden.“ So oder so ist zu hoffen, dass der Nutzer den Müll entweder selbst entsorgt hat oder GLS jemanden dorthin geschickt hat. Unklar ist auch, ob es sich bei den Zetteln um bereits zugestellte Pakete handelt, oder ob die Kunden immer noch auf ihre Post warten.

GLS reagierte indes auf den Beschwerde-Post und zeigte vollstes Verständnis für den Ärger des Kunden. „Wir sind ganz bei Dir: Geht gar nicht, wenn die Handlung von der Person beabsichtigt gewesen ist“, kommentierte das Unternehmen den Post. Man versicherte außerdem, sich darum zu kümmern, dass so etwas nicht mehr vorkommt. GLS bekräftigte zudem: „Von solch einem Verhalten distanzieren wir uns ganz klar.“ (cg)