GLS-Bote schickt Empfängerin auf Schnitzeljagd - Ihre Irritation schlägt schnell um

Von: Armin T. Linder

Eine eher ungewöhnliche Zustellbenachrichtigung bekam eine Berliner GLS-Kundin - doch sie zeigt sich nur einige Momente lang irritiert.

Berlin - Nicht immer sind die Kunden von Paketdiensten zufrieden mit dem, was sie auf Sendungsbenachrichtigungen finden. Manchmal steht gar nichts drauf. Manchmal etwas sehr Kryptisches. Und manchmal ist zu lesen, dass sich die Lieferung in einer Tonne befindet.

GLS-Kundin bekommt Skizze auf Zettel

Nicht leicht zu verstehen ist auch, was eine GLS-Kundin aus Berlin auf ihrem Zettel vorfand. Doch es ist so bemerkenswert, dass sie sich via Facebook an den Paketdienstleister wandte. Denn der Bote (oder die Botin?) hatte eine Skizze gezeichnet. Und die Empfängerin auf Schnitzeljagd durch den eigenen Garten geschickt!

„Heute kam mein Paket“, schreibt sie. „Erst war ich irritiert“, gibt sie zudem zu - doch die Verwunderung schlug schnell um. Nicht in Ärger, sondern in Begeisterung: „Dann ging ich bei den Nachbarn auf die Suche und dann habe ich es tatsächlich, sicher abgelegt und wettergeschützt, in meinem Garten gefunden.“ Dass es keine klare Info gab, sondern eine eher knifflige Skizze, stört sie gar nicht, im Gegenteil: „Danke an den Fahrer für die Kreativität.“

GLS-Kundin verzückt: Skizze „amüsant und ganz nett“

Auch am Tag danach zeigt sich die GLS-Kundin noch entzückt und schreibt tz.de: „Ich fand es eher amüsant und ganz nett, wie der Fahrer sich bemüht hat, mir den Ablegeplatz zu kennzeichnen.“ Auch eine andere Facebook-Nutzerin reagiert begeistert auf die Malerei des GLS-Boten. „Ist doch eine astreine Skizze! Wenn du deinen Garten nicht kennst, kann doch GLS nichts dafür.“

Der Garten der Berlinerin.

Übrigens sollte man den Garten der Berlinerin gesehen haben, um zu verstehen, dass es dort 1000 potenzielle Ablageorte gibt. Denn dieser ist durchaus opulent und wird von einer Facebook-Freundin als „ein kleines Paradies“ gekennzeichnet. Positive Erfahrungen machten auch andere mit Paketboten - ein DHL-Mann wies einen Katzenbesitzer auf Zecken beim Tier hin. Und ein anderer Zusteller berücksichtigte die Schlafruhe eines Kindes. (lin)