Glühende Zigarettenkippe verletzt Baby im Gesicht

Von: Martina Lippl

Glühende Zigarettenkippe (Symbolfoto) verletzt Baby im Gesicht. © NomadSoul/imago

Eine Mutter geht mit ihrem Baby im Kinderwagen spazieren. Plötzlich fliegt ein Zigarettenstummel aus einem Fenster und dem Säugling ins Gesicht. Tatverdächtige Raucher streiten alles ab.

Ahaus – Ein Baby ist im Gesicht durch eine glühende Zigarettenkippe am Samstagabend in Ahaus (Nordrhein-Westfalen) verletzt worden. Die Mutter war mit ihrem Säugling im Kinderwagen an einem Haus vorbeispaziert, als eine glühende Kippe aus dem Fenster geworfen wurde. Ein unachtsamer Raucher hatte den heißen Tabakrest einfach aus einem geöffneten Fenster eines Mehrfamilienhauses geworfen.

Achtlos aus dem Fenster geworfen: Glühende Zigarettenkippe verletzt Baby im Gesicht

„Das Kleinkind erlitt eine Brandverletzung im Gesicht“, teilt die Polizei am Sonntag mit. „Auf Ansprache der Frau erschien ein Mann an einem geöffneten Fenster des Hauses und bestritt die Tat“, heißt es weiter im Polizeibericht.

Baby erleidet Brandverletzung im Gesicht – Raucher bestreiten Tat

Polizeibeamte suchten demnach die „mögliche Tat-Wohnung auf“ und trafen dort drei Männer – „allesamt Raucher“ an. „Unterhalb des Fensters lagen vor dem Haus bereits eine Vielzahl Zigarettenkippen“, so die Polizei. Keiner der drei Männer räumte zunächst die Tat ein.

Zigarettenstummel gehören nicht einfach weggeworfen – schon aus Umweltschutzgründen, betont die Polizei. Vor allem, wenn sogar andere Menschen verletzt werden können.

Zigarettenstummel sind Gift für die Umwelt

Zigaretten wegwerfen kann in Nordrhein-Westfalen richtig teuer werden. Das Umweltministerium hat im Frühjahr 2022 einen neuen Bußgeldkatalog veröffentlicht. In dem neuen Verwarnungs- und Bußgeldkatalog Umwelt (250 Seiten) sind über 1.280 Empfehlungen zur Bemessung von Verwarnungs- und Bußgeldern enthalten. Der Katalog ist nach Angaben des NRW-Umweltministeriums eine Arbeitshilfe für die zuständigen Bußgeldbehörden in Nordrhein-Westfalen.

Wer beispielsweise Hausmüll wie Zigarettenstummeln, Einweg-Kaffeebechern, Papptellern oder Obst- und Lebensmittelresten unerlaubt wegwirft, muss demnach mit einem Bußgeld in Höhe von 100 Euro rechnen.

Zigarettenkippen – mit und ohne Filter – sind Gift für die Umwelt. In Zigarettenstummeln stecken neben Nikotin oft noch mehrere tausend Giftstoffe, wie Blei, Cadmium und Chrom bis hin zu Arsen oder Benzol. Achtlos auf den Boden geworfen, gelangen sie bis ins Grundwasser. Jedes Jahr werden nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) weltweit rund 4,5 Billionen Zigarettenstummel weggeworfen. (ml)