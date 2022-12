Meistgesuchter Google-Begriff 2022: Corona nicht mehr Spitze

Teilen

Lange war „Corona“ eines der Top-Themen in der Google-Suche. © picture alliance/dpa | Lukas Schulze

Die Google Trends sind ein guter Indikator dafür, was die Menschen bewegt. Im Jahr 2022 dominierten erstmals seit Beginn der Pandemie andere Themen als Corona.

Berlin – Google ist die meistgenutzte Suchmaschine der Welt, rund neun Milliarden Anfragen verarbeitet die Seite jeden Tag. Der am Mittwoch veröffentlichte Jahresrückblick der Google-Trends gibt einen Hinweis darauf, was die Menschen im Jahr 2022 beschäftigte. Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie schaffte es das Virus nicht mehr in die meistgesuchten Begriffe. Stattdessen interessierten sich die Menschen vor allem für den Ukraine-Krieg und Wladimir Putin – aber auch für außergewöhnliche Fragen wie „Was sind Akren?“ und „Was sind Schotterspione?“.

Das waren 2022 die meistgesuchten Themen in Deutschland

„Warum greift Russland die Ukraine an?“ - Keine andere „Warum-Frage“ hatte die Google-Nutzer hierzulande im Jahr 2022 so sehr beschäftigt. Der Überfall der russischen Armee auf das Nachbarland dominierte fast alle Rubriken der Jahrescharts des Suchmaschinenriesen in Deutschland, wie Google am Mittwoch in Berlin mitteilte.

Auch in der Top-Ten-Liste der „Suchbegriffe des Jahres 2022“ lag das Wort „Ukraine“ ganz vorne. Der Krieg spiegelt sich aber auch im Ranking der Schlagzeilen, den Fragen des Jahres und den Politikern mit dem höchsten angestiegenen Suchinteresse wider.

Top Zehn Suchbegriffe 2022

1 Ukraine

2 WM 2022

3 Olympia 2022

4 Queen

5 Vladimir Putin

6 Affenpocken

7 Frauen EM 2022

8 Nations League

9 Jeffrey Dahmer

10 Warnung vor Sturmböen

Das waren die meistgesuchten Persönlichkeiten im Jahr 2022

Der russische Präsident Wladimir Putin steht in den deutschen Google-Charts nicht nur unter den am meisten gesuchten Politikern auf Platz 1, sondern auch in der Kategorie „prominente Persönlichkeiten“. Hier lässt er die streitenden Ex-Partner Johnny Depp und Amber Heard hinter sich, die ihren Rosenkrieg öffentlichkeitswirksam vor Gericht ausgetragen hatten. Auf Platz 4 der Promi-Liste landete Boris Becker, der in England wegen Verstoßes gegen Insolvenzauflagen ins Gefängnis gehen musste. Ihm folgte der serbische Tennisspieler Novak Djokovic, der auch als Impfverweigerer für Schlagzeilen sorgte.

Viele Menschen googelten auch nach Grünen-Politikerin Anne Spiegel, die im April nach nur fünf Monaten vom Amt als Bundesfamilienministerin zurückgetreten war. Ihr war Versagen als rheinland-pfälzische Umweltministerin bei der Flutkatastrophe im Ahrtal vorgeworfen worden. Sie landete in der Politiker-Liste auf Platz 2. Auf Platz 3 der Politiker-Charts steht der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder, der sich in der Öffentlichkeit wegen seiner Nähe zum Kriegsführer Putin rechtfertigen musste.

Top Zehn Abschiede 2022

1 Queen

2 Aaron Carter

3 Anne Heche

4 Uwe Seeler

5 Meat Loaf

6 Uwe Bohm

7 Hardy Krüger

8 Rainer Schaller

9 Olivia Newton John

10 Taylor Hawkins

Coronavirus bleibt weiterhin Thema: Platz 2 und 4 unter populärsten „Wie-Fragen“

Die Corona-Pandemie taucht in der Top-10-Liste der „trending Suchanfragen“ im Jahr 2022 nicht mehr auf. Dafür interessierten sich die Menschen in Deutschland mehr für die Affenpockenkrankheit, nachdem es auch hierzulande zu Infektionen mit dem Virus gekommen war. Doch das Coronavirus fand sich weiterhin in der Liste der populärsten „Wie-Fragen“: „Wie lange dauert die Quarantäne?“, fand sich in dieser Frage-Liste auf Platz 2, „Wie lange dauert ein PCR-Test?“, auf Platz 4, gefolgt von „Wie lange gilt man als genesen?“ und drei weiteren Fragen zur Dauer des Impfschutzes und der Pandemie selbst.

Top Zehn Schlagzeilen 2022

1 Ukraine

2 Affenpocken

3 9-Euro-Ticket

4 Hitzewarnung

5 Layla

6 Will Smith

7 Taiwan

8 Energiepauschale

9 Katar

10 Bürgergeld

„Was sind Akren?“: Wie es zur populärsten „Was-Frage“ in den Google Trends kam

Die populärste „Was-Frage“ dürfte vielen Menschen merkwürdig vorkommen. Warum um Himmels Willen wollten die Google-User massenhaft eine Antwort auf die außergewöhnliche Frage „Was sind Akren?“ wissen? Treue Zuschauer der Quiz-Show „Wer wird Millionär?“ kennen die Antwort. Bei dieser Frage hätte eine Kandidatin im Januar in der RTL-Show um ein Haar einen großen Gewinn verzockt. Erst als Moderator Günther Jauch der Flugbegleiterin eine möglicherweise falsche Antwort ausreden konnte, gab sie auf und ging mit 290.000 Euro Gewinn nach Hause. „Akros“ steht übrigens im Griechischen für „das Äußerste“, gesucht waren also „Finger und Zehen“ – und nicht „Zugspitze und der Montblanc“, wozu die Kandidatin zunächst tendiert hatte.

Ebenfalls in die Liste schaffte es die Frage „Was sind Schotterspione?“, die wohl ebenfalls die Wenigsten aus dem Stegreif beantworten könnten. 2022 fand die Rallye-Weltmeisterschaft statt. Schotterspione ist ein Begriff aus dem Motorsport und bezeichnet Testfahrten kurz vor Beginn eines Rennens, um Gefahrenquellen wie Schotter oder Nässe zu erkennen und so die Sicherheit der Fahrer zu erhöhen. (dpa/bme)