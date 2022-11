Inhaber antwortet mit unangenehmem Konter auf Fünf-Sterne-Essensbewertung bei Google

Von: Michelle Brey

Teilen

Auf Reddit teilte ein User eine kuriose Antwort auf eine Google-Bewertung. © Screenshot Reddit/u/Batman30303

Ein Kunde bewertet ein Restaurant via Google. Die Antwort des Besitzers lässt einige User der Plattform Reddit rätseln. Steckte wirklich der Besitzer dahinter?

München - Gutes Essen in Restaurants wird von vielen Menschen honoriert. Trinkgeld, Komplimente an den Koch: Es gibt einige Möglichkeiten, um die Wertschätzung auszudrücken. Auch eine Bewertung via Google ziehen einige dabei in Betracht. Dass die Inhaber darauf reagieren, ist nichts Ungewöhnliches. Die Antwort eines Besitzers ließ viele jedoch über die Hintergründe rätseln.

Inhaber antwortet auf Fünf-Sterne-Essensbewertung bei Google - User rätseln

„Das Essen spricht einfach für sich. Frisch und lecker. Wir kommen wieder!“, schrieb ein Kunde und vergab eine Fünf-Sterne-Bewertung. Einen Screenshot davon postete ein User auf der Plattform Reddit. Der Inhaber, dessen Name auf dem Screenshot unkenntlich gemacht wurde, antwortete prompt.

„Du bist frisch und lecker, Habibi“, so die Reaktion, mit der der Kunde vermutlich nicht gerechnet hatte. Das Wort „Habibi“ ist vor allem von Jugendlichen häufig zu hören und steht für das deutsche Wort „Freund“.

Wer steckt hinter der Antwort auf die Google-Bewertung? - „Weiß nicht, wie ich das auffassen darf“

Auf Reddit diskutierten einige User, wie diese Antwort denn gemeint sein soll. „Ich bin ehrlich“, schrieb jemand, „ich weiß nicht, wie ich das auffassen darf. Es könnte ernst gemeint sein. Es könnte aber auch ironisch sein. Vielleicht hat er auch nur vergessen, den Account zu wechseln.“ Ein weiterer Nutzer der Plattform mutmaßte: „Vermutlich nicht der echte Besitzer.“ Wer tatsächlich hinter der Antwort steckt, bleibt zunächst offen. Unklar ist außerdem, um welches Restaurant es sich genau handelt.

Doch nicht alle Google-Bewertung fallen so positiv aus. Auch mit schlechten Bewertungen müssen Restaurant-Besitzer rechnen. Während viele gelassen reagieren und Kritik zum Anlass nehmen, um etwas zu ändern, flippte ein Pizzeria-Inhaber nach einer schlechten Bewertung aus. (mbr)