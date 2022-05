Aus für traditionsreichen Free-TV-Sender gotv - doch viele Fans tappen erst mal im Dunkeln

Auch Wanda waren schon als Gast-Moderatoren bei gotv dabei. © Screenshot Instagram

Das Aus für den traditionsreichen Free-TV-Sender gotv ist fix, und es kommt kurzfristig. Doch viele Fans wissen davon noch gar nichts.

Wien - Einer der beliebtesten Free-TV-Musiksender aus dem deutschsprachigen Raum stellt nach rund 20 Jahren seinen Betrieb ein: Die Fans müssen sich vom österreichischen Kanal gotv verabschieden. Und zwar schon kurzfristig, zum 31. Mai. Das berichtet Digitalfernsehen.de.

Free-TV-Musiksender gotv stellt Sendebetrieb ein - schon zum 31. Mai

Geschäftsführer Thomas Madersbacher bestätigt das Aus gegenüber tz.de. „Die Info ist korrekt“, so Madersbacher am Donnerstag (19.5.). Die Kommunikation an die Zuschauer erfolgt wohl häppchenweise, zunächst gibt es nur Einblendungen im TV, erklärt der Sender-Chef: „Wird seit gestern immer wieder per Insert On Air kommuniziert. Weiteres folgt zeitgerecht.“

Wer also seit Mittwoch nicht eingeschaltet hat oder entsprechende Berichte gelesen hat, tappt erst mal komplett im Dunkeln über das Aus. Keine Info bei Facebook, keine bei Instagram und keine bei Twitter, Stand Donnerstag. Dafür sieht man bei Facebook, wie beliebt der Sender war: Mehr als 55.000 Menschen folgen ihm dort. Beim Scrollen über Instagram sieht man auch die bekannten Interview-Partner, Gäste und Gast-Moderatoren der Vergangenheit, von Wanda über Andreas Bourani, Cro, Farin Urlaub, The 1975 bis The Offspring und Queens Of The Stone Age.

gotv informiert erst nach und nach: „Kein Wort über die Einstellung auf euren Social-Media-Kanälen?“

Der Sender hat also eine lange Tradition in Österreichs Musikszene und wurde auch in Deutschland wohl von vielen gerne geschaut. Jetzt, im Mai 2022, sickert so langsam die traurige Nachricht über das Aus durch - und sorgt auch für die Beschwerde eines Instagram-Followers. „Kein Wort über die Einstellung auf euren Social-Media-Kanälen?“ wundert er sich unter einem alten Beitrag. Für den Donnerstag kündigte Madersbacher gegenüber tz.de dann noch an, dass ein Social-Media-Statement folgen werde.

Bis 31. Mai ist der Kanal noch bei Astra zu finden. Doch schon zuvor war es war ein schleichender Abschied von gotv, wie Digitalfernsehen.de skizziert: 2020 wurde der Sender demnach aus dem Angebot von Waipu entfernt, Livestream und Apps wurden schon vor Monaten deaktiviert, auch aus Österreichs Kabelnetzen war der Kanal geflogen. Die moderierten Strecken wurden aus dem Programm genommen, stattdessen liefen Musikvideos und Teleshopping. Nun also das endgültige Aus. Bereits vor einigen Monaten mussten sich die Zuschauer von einem anderen Free-TV-Musiksender verabschieden. (lin)