Grillen auf dem Balkon: Bei Regelbruch droht Bußgeld oder Kündigung

Von: Lea-Sophie Mollus

Sommer und Grillen gehören für viele zusammen. Wer auf dem Balkon einer Mietwohnung grillen möchte, sollte einige Regeln beachten, um Ärger zu vermeiden.

Kassel – Sommerzeit ist Grillzeit. Im Park, im Garten, auf dem Balkon – überall wird von vielen gerne der Grill ausgepackt, um leckere Würstchen, Fleisch, Käse oder Gemüse zu grillen. Aber Achtung: Beim Grillen auf dem Balkon müssen bestimmte Regeln eingehalten werden, sonst droht eine Ordnungswidrigkeit.

Grillen auf dem Balkon: Wer keine Rücksicht nimmt, riskiert eine Kündigung

Grundsätzlich ist das Grillen auf dem Balkon von Mietwohnungen erlaubt – vorausgesetzt es besteht keine Gefahr, dass Rauch oder Funken in die Wohnungen der Nachbarn gelangen können. Laut Bußgeldkatalog steht dabei die gegenseitige Rücksichtnahme im Vordergrund: Fühlt sich ein Nachbar durch Lärm, Geruch oder Rauch belästigt, kann das Folgen für den Griller haben.

Außerdem lohnt sich ein Blick in den Mietvertrag, bevor der Grill angeheizt wird. In manchen Mietverträgen ist nämlich das Grillen auf dem Balkon ausdrücklich verboten. Wer trotzdem grillt, riskiert im schlimmsten Fall eine Kündigung, wie HNA.de berichtet.

Grillen auf dem Balkon: Erlaubt oder nicht? © Patrick Pleul/Jens Kalaene/dpa

Gas, Elektro oder Kohle: Darf ich beim Grillen auf dem Balkon jeden Grill verwenden?

Ja, der Grill auf dem Balkon darf auch mit Holzkohle befeuert werden. Allerdings ist dabei die Gefahr einer Rauchbelastung für die Nachbarn größer als beispielsweise bei einem Elektrogrill. Bei zu großer Rauchbelastung wird gegen das Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) verstoßen – es droht eine Geldstrafe. Da die Rauchentwicklung bei Gas- und Elektrogrills deutlich geringer ist als bei Holzkohlegrills, kommt es dabei laut Bußgeldkatalog eher seltener zu Beschwerden.

Bundesland Verwarngeld beim Wild-Grillen Hessen 120 Euro Niedersachsen In der Regel kein Verwarngeld Nordrhein-Westfalen 5 bis 50 Euro (je nach Region) Sachsen 5 Euro Baden-Württemberg 50 Euro

Ob im Frühling, Sommer, Herbst oder Winter: Wie oft der Grill auf dem Balkon angeschmissen werden darf, ist von Richter zu Richter unterschiedlich. So hat in der Vergangenheit zum Beispiel ein Richter am Landgericht Aachen entschieden, dass zweimal im Monat gegrillt werden darf, während das Landgericht Oldenburg entschieden hat, dass Grillabende nur viermal im Jahr und bis maximal 24 Uhr stattfinden dürfen.

Eine allgemeine Regelung gibt es nicht – individuelle Informationen könnte es nach Informationen des Deutschen Mieterbunds in der Hausordnung geben. Egal wie häufig er vorkommt, jeder Grillspaß ist irgendwann wieder vorbei. Um den Rost dann wieder sauber zu bekommen, gibt es einen Trick.