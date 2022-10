Stadtrat entdeckt Hamsterkäufer in Lidl - und erfährt auf Nachfrage, was das soll

Dieser Einkäufer von über 100 Kilogramm Grillkohle hat offenbar noch einiges vor. © André Liebscher / Facebook

In Krisenzeiten kommt es immer wieder zu Hamsterkäufen. In einem Lidl-Supermarkt in Dresden war nun offenbar nicht Toilettenpapier besonders nachgefragt, sondern Grillkohle.

Dresden- Hamsterkäufe sind ein bekanntes Phänomen in Krisen: Während der Corona-Pandemie hamsterten die Menschen etwa Toilettenpapier, während der Kubakrise vor allem Trinkwasser in Flaschen. Gibt es bereits Auswirkungen der Energiekrise auf das Kaufverhalten? Als der Stadtrat von Pirna am Samstag im Lidl in der Teplitzer Straße in Dresden einkaufen ging, traute er seinen Augen kaum. Ein Kunde hatte etwa 30 Säcke Grillkohle auf seinen Einkaufswagen geladen und wartete damit geduldig an der Kasse. Der Politiker teilte seinen Fund auf Facebook, die Kommentatoren hatten eine Vermutung zu den Hintergründen des Hamsterkaufes.

Kommentatoren vermuten hohe Energiekosten als Grund für den Hamsterkauf

Mehrere Kilogramm Grillkohle für den Privatgebrauch? Angesichts des bevorstehenden Winters und der hohen Energiepreise äußerten zahlreiche Kommentatoren die Vermutung, dass der Lidl-Kunde eine alternative Heizmethode gefunden haben könnte. „So ist es nun mal, wenn die Kohle zum Heizen gebraucht wird“, schrieb ein Facebook-Nutzer etwa. „Soll ja ein strenger Winter werden“, so ein weiterer Nutzer. „Heizen mit Grillkohle im Innenbereich? Da möchte ich dann nicht Nachbar sein“, hieß es in einem Kommentar. „Vermutlich ein Wahnsinniger, der versucht seine Wohnung alternativ zu heizen“, so eine wenig charmante Vermutung.

Andere widersprachen dieser Theorie: „Grillkohle ist total ungeeignet zum Heizen“, meinte ein User, ein anderer schlug als Alternative Braunkohlebriketts vor. Ein Kommentator versuchte sich an düsteren Prognosen für die Zukunft: „Da wird der nächste Einsatz der Rettungskräfte wegen Kohlenmonoxid-Vergiftung geplant.“ Doch offenbar liegen die meisten Facebook-Nutzer mit ihren Einschätzungen falsch. Der Stadtrat stellte klar, worum es bei dem Hamsterkauf womöglich ging.

Stadtrat klärt auf, was offenbar hinter dem Hamsterkauf steckt

Ein Bild aus dem Kontext gerissen verleitet schnell zu Spekulationen. Offenbar steckt hinter dem Hamsterkauf im Lidl ein erfreulicherer Hintergrund, als von zahlreichen Kommentatoren vermutet. „Soeben gesehen in Dresden im Lidl Deutschland, Teplicer Straße. Auf Nachfrage soll eine Grillparty steigen...“, klärte der Stadtrat in der Bildunterschrift auf - ob er wirklich nachgefragt hat, ist nicht verifiziert. „Grillparty für ganz Dresden“, schrieb eine Userin erfreut. „Ich hoffe, die laden mich auch ein“, so eine weitere Kommentatorin unter dem Beitrag.

Unklar ist, mit welchem Hintergrund der Politiker das Foto teilte und ob er im Austausch mit dem Käufer stand. In seinem Blog geht der Stadtrat der sächsischen Stadt Pirna jedenfalls auch auf die Energiekrise ein und empfiehlt den Bürgern, sich auf den Ernstfall vorzubereiten.