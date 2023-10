Großbrand im Heidepark ausgebrochen: 4500 Besucher müssen evakuiert werden

Von: Teresa Toth

Der Heidepark ist der zweitgrößte deutsche Freizeit- und Themenpark in Deutschland. © Andre Lenthe/imago

Im Heidepark Soltau ist ein Feuer ausgebrochen. Tausende Besucher müssen das Gelände verlassen. Die Ursache bleibt vorerst unklar.

Soltau – Im Heidepark Soltau ist es am Mittwoch (11. Oktober) zu einem Großbrand gekommen. Ersten Informationen zufolge soll das Feuer in einem ehemaligen Verwaltungsgebäude des Parks ausgebrochen sein. Insgesamt 4500 Besucher des Parks mussten daraufhin evakuiert werden.

Feuerwehr rückt mit über hundert Einsatzkräften an, um den Brand im Heidepark zu löschen

„Das Feuer ist um 14.30 Uhr aus unerklärlichen Gründen ausgebrochen“, erklärte eine Park-Sprecherin. Da der Brandrauch in Richtung der Parkanlage drücke, seien die Gäste des Heideparks vorsichtshalber zu ihren Fahrzeugen geführt worden und mussten den Park verlassen, so eine Sprecherin der Polizei im Heidekreis. Die Evakuierung sei reibungslos verlaufen.

Die Feuerwehr aus dem gesamten Umland rückte mit über 100 Einsatzkräften an, um das Feuer zu löschen. Fotos von Gästen des Parks auf X (vormals Twitter) zeigen, wie die Rauchwolke über das Gelände zieht. Die Besucher des Parks waren und sind aber nicht in direkter Gefahr, betonte ein Sprecher der Feuerwehr Heidekreis gegenüber kreiszeitung.de von IPPEN.MEDIA.

Der Heidepark soll trotz Brand bereits am Donnerstag (12. Oktober) wieder öffnen

„Personen sind nicht zu Schaden gekommen“, bestätigte auch der Freizeitpark selbst in einer Mitteilung auf Facebook. Die Park-Sprecherin rechne damit, dass der Freizeitpark bereits am Donnerstag (12. Oktober) wieder öffnen könne. Die Ursache des Brandes wird ermittelt.

