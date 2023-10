„Komplexer klinischer Fall“: Frau für tot erklärt - dann wacht sie im Krankenhaus wieder auf

Von: Robin Dittrich

Sanitäter in Großbritannien stehen in der Kritik, nachdem eine für tot erklärte Frau im Krankenhaus wieder erwachte. (Symbolbild) © ZUMA Wire/Imago (Symbolbild)

Eine knapp 50-jährige Frau wird von Sanitätern für tot erklärt und in ein Krankenhaus gebracht – dort wachte sie auf. Das Krankenhaus entschuldigte sich jetzt.

Darlington – Der „North East Ambulance Service“ in Großbritannien geriet in dieser Woche in Erklärungsnot, weil Sanitäter eine Frau für tot erklärten und sie ins Darlington Memorial Krankenhaus brachten. Dort wachte sie allerdings auf, wie die BBC berichtet – die Polizei leitete Ermittlungen ein.

Totgeglaubte Frau wacht im Krankenhaus wieder auf – Sanitäter entschuldigen sich

Der North East Ambulance Service (NEAS) entschuldigte sich mittlerweile für die falsche Todeserklärung der Frau. „Sobald wir von diesem Vorfall Kenntnis erlangt hatten, haben wir die Familie der Patientin kontaktiert und eine Überprüfung der Umstände eingeleitet“, sagte Andrew Hodge, Leiter der Rettungssanitätsabteilung beim NEAS. Wie er weiter ausführte, „waren die Sanitäter vor Ort mit einem komplexen klinischen Fall konfrontiert.“ Mittlerweile verstarb die Patientin allerdings wirklich.

Um die konkreten Umstände der Situation zu klären, arbeitet der NEAS mit Behörden zusammen. Abschließend gab Hodge an, dass „wir das Leid zutiefst bedauern, das dadurch für die Familie verursacht wurde. Wir haben der Familie unser Beileid bereits ausgesprochen und unterstützen sie bei diesem Prozess.“ Ebenfalls unterstützt werden die Sanitäter, denen die offensichtliche Fehldiagnose unterlaufen war. Die Polizei gab hingegen bekannt, dass sie Ermittlungen in dem Fall aufnehmen wird. Auf Mallorca starb erst kürzlich eine Patientin nach einer Schönheits-OP – auch dort ermittelt die Polizei.

Frau für tot erklärt – Polizei nimmt nach Fehldiagnose Ermittlungen auf

Der NEAS will in dem Fall der für tot erklärten Frau eng mit den Gerichtsmedizinern und der Polizei zusammenarbeiten. In einer Erklärung der Polizei von Durham heißt es, dass eine Obduktion durchgeführt werden soll. „Die Beamten ermitteln nach dem Tod einer Frau in den Fünfzigern. Der Todesfall wird derzeit als unerwartet behandelt“, sagte ein Sprecher. Bereits vor Monaten machte eine ehemalige Krankenhausleiterin auf Missstände bei den Sanitätern aufmerksam.

Demnach sollen bei dieser Untersuchung sowie früherer Berichte „eine Reihe von Mängeln bei der Art und Weise festgestellt worden sein, wie auf die Vorfälle reagiert wurde.“ NEAS-Krankenwagenmitarbeiter sollen angeblich „medizinische Fehler verheimlicht und Beweise bei den Untersuchungen des Gerichtsmediziners zurückgehalten haben.“ Die Krankenhausleiterin forderte, dass „offiziell und öffentlich bekräftigt wird, dass es zu Versäumnissen gekommen ist, bei den betroffenen Familien müsse sich noch einmal entschuldigt werden.“