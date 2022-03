Asche des Ehemanns wohl von Schwiegermutter geklaut: Witwe trauert 27 Jahre am falschen Grab

Von: Max Darga

Ein Grab auf einem Friedhof. (Symbolbild) © dpa/Jan-Philipp Strobel

Eine Frau trauerte angeblich jahrelang am falschen Grab. Die Asche ihres Mannes wurde wohl meilenweit entfernt beigesetzt - ohne, dass sie davon wusste.

London - Es gibt Geschichten, die man wohl am liebsten einfach nicht glauben möchte. Die Witwe Kathleen W. aus Großbritannien soll laut eigener Aussage über 27 Jahre lang am vermeintlichen Grab ihres Mannes getrauert haben, bevor sie herausfand, dass ihr Mann dort überhaupt nicht beigesetzt wurde.

Seine letzte Ruhe soll er meilenweit entfernt bei seiner entfremdeten Mutter gefunden haben, die heimlich von der Bestattungsfirma seine Asche bekommen haben soll. Jetzt klagt die Witwe gegen das Unternehmen.

27 Jahre am falschen Grab getrauert: Schwiegermutter holte sich die Asche ihres Sohnes wohl heimlich

Eigentlich dachte W. die Asche ihres verstorbenen Mannes in einem sogenannten „Garden of Rest“ verstreut zu haben - einem Friedhof für genau diese Anlässe. Eine Urne sei für ihren Mann nicht infrage gekommen, berichtet Daily Mail, da er „sehr klaustrophobisch“ gewesen sei und „frei“ sein wollte. Nach dem Tod ihres Mannes besuchte W. seine vermeintliche letzte Ruhestätte auf dem East London Cemetery 27 Jahre lang regelmäßig mit ihren drei Kindern.

Im Jahr 2016 dann die schockierende Erkenntnis: Offenbar wurde die Asche ihres Mannes tatsächlich nicht an sie, sondern an ihre Schwiegermutter übergeben und in einem Grab in Essex beigesetzt - rund 16 Kilometer entfernt. Daily Mail gibt an, dass ein Enkel der Schwiegermutter erklärte, dass diese die Asche ihres Sohnes, dem verstorbenen Mann der Witwe, heimlich von einem Angestellten des Friedhofs erhalten habe.

Witwe trauert mit Kindern an falschem Grab - Enkel bestätigt Behauptung

Der Enkel der Schwiegermutter bestätigte die Behauptung der Witwe vor Gericht. Seine Großmutter schicke jedes Jahr eine Weihnachtskarte an den Angestellten des Friedhofs und sei ihm ewig dankbar - all das, während die Witwe unwissentlich am falschen Grab trauerte.

Auf die Frage, warum die Witwe und die Kinder ihres verstorbenen Sohnes das Grab nie besucht hätten, habe sie geantwortet, sie habe „Angst, dass sie die Polizei rufen würden, wenn sie es täten“, so der Enkel der Schwiegermutter vor dem Richter.

Nach dem Tod der Schwiegermutter kam die Geschichte dann ans Licht. Ein Grab mit dem Namen des Verstorbenen auf dem Eastbrookend-Friedhof in Dagenham wurde auf Anordnung des Justizministeriums exhumiert. Eine Urne wurde dabei gefunden, ihr Inhalt aber später auf der Themse verstreut. Einen Beweis, wo sich die Überreste ihres Mannes tatsächlich befunden haben, hat die Witwe damit nicht.

Asche des Ehemannes heimlich der Schwiegermutter gegeben: Witwe klagt gegen Bestatter

Durch die Belastung des Erlebten seien sowohl die Witwe als auch ihre drei Kinder traumatisiert worden, so die Anklage. Das Bestattungsunternehmen soll deshalb Entschädigung zahlen. Dieses gibt jedoch an, dass es keine Beweise dafür gebe, dass die Asche des Ehemannes tatsächlich an dessen Mutter oder überhaupt in falsche Hände gegeben worden sei.

Man habe aber tiefes Mitgefühl für die schlimmen Erlebnisse der Familie. Zu einem Urteil ist das Gericht noch nicht gekommen. Ob jemals geklärt werden kann, was mit der Asche des Verstorbenen tatsächlich geschehen ist, ist unklar.

Nach dem Fund eines Skeletts in Nordrhein-Westfalen ist zwar klar, wo die Überreste eines Verstorbenen sind. Wie sie allerdings in den Bachlauf gelangt sind, wo sie Spaziergänger entdeckten, und wieso manche davon in Pastikfolie eingewickelt waren, gibt den Ermittlern Rätsel auf.(mda)