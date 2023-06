Umfrage zu den glücklichsten Großstädten in Deutschland – München „nur“ auf Platz 3

Von: Karolin Schäfer

In einem Ranking wurden Deutschlands Großstädte nach ihrer Lebenszufriedenheit bewertet. Das hängt den Forschenden zufolge maßgeblich vom Einkommen ab.

München – Ob eine große Auswahl an internationalen Speisen, unterschiedliche Aktivitäten und öffentliche Verkehrsmittel im Minuten-Takt: In Großstädten ist das Angebot an Möglichkeiten meist deutlich größer als auf dem Land. Doch sind die Leute hier auch glücklich?

Diese Frage hat sich der SKL Glücksatlas der Universität Freiburg gestellt und Deutschlands Großstädte in Hinblick auf die Lebenszufriedenheit genauer unter die Lupe genommen. Daraus ergab sich ein Ranking aus zwölf Großstädten.

Städteranking: In diesen drei Großstädten sind die Menschen an glücklichsten

Für die Studie wurden im Auftrag der Süddeutschen Klassenlotterie 3001 Menschen zwischen 16 und 74 Jahren befragt. Demzufolge sind die Menschen in Hamburg offenbar besonders glücklich. Die Hansestadt an der Elbe belegt mit 7,16 von zehn möglichen Punkten den ersten Platz. Dicht gefolgt belegt Frankfurt am Main den zweiten Platz – mit 7,07 Punkten. Bayerns Landeshauptstadt München, die besonders für ihre hohen Mieten bekannt ist, rangiert auf Platz drei und kommt auf 6,9 Punkte. Einer anderen Umfrage zufolge gilt München als eine der „unhöflichsten Städte Deutschlands“.

Zahlreiche Menschen genießen das Wetter am Ufer der Isar in München. Im Hintergrund ist die Kirche St. Maximilian zu sehen. Laut einem Städte-Ranking in Hinblick auf die Lebenszufriedenheit landet München auf Platz 3. © Sven Hoppe/dpa

Das Schlusslicht bildet Leipzig. Hier fühlen sich die Befragten wohl nicht ganz so glücklich. Für die ostdeutsche Stadt in Sachsen gibt es angesichts der Lebenszufriedenheit lediglich 6,44 Punkte. 0,72 Punkte trennen demnach den Spitzenreiter Hamburg von Leipzig. Den Forschenden zufolge sei das viel.

„Besonders wichtig für die Zufriedenheit der Bürger mit ihrer Stadt sind die Höhe der Einkommen, die persönliche Gesundheit, das Zusammengehörigkeitsgefühl der Bürger und die Arbeit der öffentlichen Verwaltung“, erklärte Bernd Raffelhüschen von der Universität Freiburg.

Umfrage: In Hamburg sind die Menschen besonders zufrieden – Leipzig bildet Schlusslicht

„Hamburg ist eine attraktive Hafenmetropole mit hoher Wertschöpfung, geringer Arbeitslosigkeit und starker Kaufkraft. Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf liegt bei beeindruckenden 64.000 Euro“, hieß es weiter. Leipzig habe dagegen ein Bruttoinlandsprodukt von lediglich 38.000 Euro.

Hamburg, Frankfurt und München stechen vor allem durch ihren Wirtschaftsstandort und der öffentlichen Verwaltung hervor. Deutschlands Bundeshauptstadt Berlin landet dagegen nur auf Platz vier (6,88 Punkte). Die Bewohner sind zwar mit ihrem Leben zufrieden, bewerten die Stadt an sich aber eher negativ.

Großstädte im Ranking: So zufrieden sind die Bewohner

So fallen die Großstädte im Ranking nach ihrer Lebenszufriedenheit aus:

1. Hamburg – 7,16 Punkte

2. Frankfurt am Main – 7,07 Punkte

3. München – 6,9 Punkte

4. Berlin – 6,88 Punkte

5. Hannover – 6,75 Punkte

6. Düsseldorf – 6,69 Punkte

7. Köln – 6,65 Punkte

8. Essen – 6,63 Punkte

9. Stuttgart – 6,54 Punkte

10. Bremen – 6,5 Punkte

11. Dresden – 6,49 Punkte

12. Leipzig – 6,44 Punkte

Zwar zählen Stuttgart und Düsseldorf ebenfalls zu den wohlhabenderen Städten, die Bewohner sind der Studie zufolge aber nur mittelmäßig zufrieden. Die Städte würden angesichts hoher Mieten, ungleicher Verteilung der Vermögen und dichtem Verkehr an Attraktivität verlieren. Einer anderen Studie zufolge ist der Großteil der Deutschen mit der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur unzufrieden. (kas)