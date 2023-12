Grupp-Wut vor der Rente: „Großkunden wie Kaufhof und Karstadt waren Versager“

Von: Nadja Zinsmeister, Sandra Sporer

Der scheidende Trigema-Chef Wolfgang Grupp lässt seine Karriere Revue passieren – und spricht Klartext über seine Erfahrungen und die aktuelle Politik.

Burladingen – Der Unternehmer Wolfgang Grupp ist dafür bekannt, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Und so blieb er sich und seinem Image auch in einem seiner letzten Interviews, bevor er am 1. Januar die Leitung von Trigema an seine Nachkommen abgibt, treu. Im neuen Jahr übernimmt Wolfgang Grupp junior (32) als persönlich haftender Gesellschafter und Geschäftsführer. Seine Tochter Bonita Grupp (34) wird Mitglied der Geschäftsführung.

Im Gespräch mit Focus Online nahm sich der Geschäftsmann Zeit, um auf seine bisherige Karriere zurückzublicken. Er reflektierte über vergangene Geschäftspartner, die sich verändernde Arbeitswelt in Deutschland und die Fähigkeiten der aktuellen Ampel-Regierung.

Trigema-Chef Grupp verteilt in Abschieds-Interview deutliche Seitenhiebe an ehemalige Geschäftspartner

Gegenüber der Online-Publikation räumte Grupp ein, dass es während seiner 54-jährigen Tätigkeit bei Trigema einige „schwierige Situationen“ gab. Aus diesen Erfahrungen zog er wertvolle Lehren. „Ich [musste] erkennen, dass unsere Großkunden im Prinzip die Versager waren“, gestand er. „Wer hätte gedacht, dass Kaufhaus-Könige wie Kaufhof oder Karstadt oder Versandhaus-Könige wie Quelle, Neckermann usw. Konkurs machen würden?“

Als Reaktion darauf entschied sich Trigema, mit anderen „Königen“ wie Metro und Aldi zusammenzuarbeiten. Letztendlich erkannte Grupp jedoch, dass er aufgrund eines bedarfsgedeckten Marktes „auch einen Teil der Handelsfunktion in meine eigenen Hände nehmen muss“. Daraufhin eröffnete er eigene Geschäfte und einen Online-Shop.

Wolfgang Grupp geht auch mit der Politik hart ins Gericht

Grupp, der als traditioneller Geschäftsmann bekannt ist und sein Unternehmen in patriarchalischer Manier führt, kritisiert erneut große Einzelhändler wie Karstadt und Kaufhof dafür, „einfach in der Insolvenz [zu verschwinden], nachdem sie zuvor Millionen kassiert haben“. Er plädiert dafür, dass Unternehmen – so wie er – wieder persönliche Verantwortung übernehmen. Im Gegenzug könnten sie etwa bei der Einkommenssteuer entlastet werden.

Seine Meinung von der Politik ist jedoch nicht hoch, wie er der Online-Zeitung unmissverständlich mitteilt: „Mein Credo seit über 40 Jahren: Wenn ich darauf warte, dass mir die Politik hilft, ist die Welt längst untergegangen. Ich muss meine Probleme selbst lösen!“

Die aktuelle Ampel-Koalition sieht Grupp als Resultat des wirtschaftlichen Scheiterns von Angela Merkel (CDU). Drei Parteien an der Regierungsspitze seien seiner Meinung nach schwierige Bedingungen für eine Machtposition. „Stellen Sie sich vor, ich müsste Trigema mit meinen beiden Brüdern führen, dann sähe es bei Trigema sicherlich anders aus“, kommentiert Grupp. Einen bevorzugten Kanzlerkandidaten hat er nicht. Er werde die CDU jedoch erst wieder unterstützen, wenn Merz die Partei führt.

Wolfgang Grupp übt Kritik an Home Office und Bürgergeld

Und wie sieht es mit der Führung in seinem eigenen Unternehmen aus? Grupp beklagt einen Mangel an Personal. Er führt dies unter anderem auf das Bürgergeld zurück. „Ich höre immer wieder, dass etwa das Bürgergeld so hoch ist, dass sich Arbeit nicht mehr lohnt“, behauptet der Geschäftsmann und fordert eine politische Reaktion.

Grupp ist zudem kein Befürworter von Homeoffice, zumindest nicht für Verwaltungsmitarbeiter. Er möchte bei Problemen „zehn Schritte zum nächsten Tisch“ können und diese lösen. Ähnlich verhält es sich mit Lieferfragen. „Dann spreche ich mit der Produktion und gebe innerhalb von zwei Minuten eine Antwort. Das geht nicht so schnell, wenn jemand im Home-Office sitzt“, erklärt er dazu.

Ab dem 1. Januar wird sich Grupp, nach 54 Jahren im Geschäft, häufiger in seiner Villa auf einem etwa 25.000 Quadratmeter großen Grundstück mit Swimmingpool in Burladingen aufhalten. Mit seinen Aussagen macht der Unternehmer oft von sich Reden – erntet aber auch Kritik. Wie etwa für die Aussage, dass Menschen mit großen Problemen Versager sind. (nz)

