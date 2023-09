Trigema ohne Wolfgang Grupp? Kinder werden deutlich

Von: Sina Alonso Garcia

Teilen

Die meisten kennen die Firma Trigema wegen ihres exzentrischen Geschäftsführers Wolfgang Grupp. Doch was, wenn der Patriarch seinen Posten Ende des Jahres räumt? Seine Nachfolger müssen in Sachen Marketing umdenken.

Burladingen – Virale Videos, markante Statements in Interviews und eine Meinung, die polarisiert: Trigema-Chef Wolfgang Grupp ist inzwischen zu einer Marke geworden. Mit seiner exzentrischen Art erzielt der 81-Jährige eine große mediale Aufmerksamkeit, die letztendlich auch seinem Unternehmen zugutekommt. Trigema ohne Wolfgang Grupp – das ist für viele bis dato schwer vorstellbar. Doch die neue Generation steht schon in den Startlöchern. Wie geht es mit der Firma nach dem Ausscheiden ihres wichtigsten Werbegesichts weiter?

„Unser Vater ist sicherlich unser größtes Aushängeschild im Marketing“, sagt Wolfgang Grupp Junior im Interview mit der Ace25 Marketingagentur. „Durch seine Aussagen, hinter denen wir auch voll stehen, hat er besonders in letzter Zeit auf YouTube und TikTok eine sehr große Reichweite erlangt.“ Tatsächlich gehen die Aufrufzahlen für Grupps Statements in den sozialen Netzwerken nicht selten ins hunderttausendfache. „Dies zeigt, welches Potenzial die sozialen Medien haben“, betont der Sohn. „Die Kompensation wird sicherlich eine große Aufgabe in den nächsten Jahren sein.“

Der Unternehmer Wolfgang Grupp (2. v. r.) gilt als das bekannteste Gesicht der schwäbischen Textilfirma Trigema. Tochter (r.) und Sohn (l.) treten nun in seine Fußstapfen. © Sebastian Gollnow/dpa

Wolfgang Grupp Junior: „Unser Vater hat sich einen bestimmten Status erarbeitet“

Wie Grupp Junior erklärt, müsse man nach dem Ausscheiden des Vaters „Marketing neu definieren“. Was dieser sich über mehr als 50 Jahre aufgebaut habe, basiere auf seiner Lebensgeschichte – und auf wiederholten Interviews, aus denen Ausschnitte genommen wurden. „Das kann man nicht von heute auf morgen übernehmen, weder meine Schwester noch ich. Er hat sich einen bestimmten Status erarbeitet.“

Für Grupp Junior steht fest: Er möchte keine Kopie seines Vaters sein. Statt sich im Marketing von einer einzelnen Person „abhängig“ zu machen, wollen er und seine Schwester sich in Zukunft breiter aufstellen. Wie Bonita Grupp anhand der missglückten Kooperation von Adidas mit Kanye West erklärt, sei es sogar „gefährlich“, sich zu sehr auf eine Person zu stützen.

Trigema nach Wolfgang Grupp: Neue Wege im Marketing

Um die Präsenz von Trigema, insbesondere in den sozialen Medien, weiter hochzuhalten, wollen die Geschwister neue Wege gehen. Schon jetzt gibt es Beispiele, die zukunftsweisend sind– etwa die Kooperation von Trigema mit der angesagten Streetwear-Marke LFDY. „Ich glaube, wenn wir gute Kooperationspartner finden, werden wir auch in Zukunft solche Partnerschaften eingehen“, sagt Bonita Grupp.

Auf ihrem TikTok-Kanal sorgt die Firma Trigema schon jetzt regelmäßig für Viral-Hits. Auch abgesehen von Content rund um die Person Wolfgang Grupp erzielt das Unternehmen hier hohe Klickzahlen. Mit mehr als 25.800 Followern und mehr als 166.900 Likes auf dem Unternehmens-TikTok-Kanal (Stand 22. September, 10.46 Uhr) kann sich die Social-Media-Strategie durchaus sehen lassen.

Wolfgang Grupp: Abgabe der Firma noch in den kommenden drei Monaten

Wann genau der letzte Tag von Wolfgang Grupp als Geschäftsführer bei Trigema anbricht, wurde vonseiten des Unternehmens noch nicht kommuniziert. Wie eine Sprecherin gegenüber dem Schwarzwälder Boten mitteilte, steht jedoch bereits ein Termin fest. „Momentan werden die Verträge dafür noch vorbereitet“, heißt es. Klar ist: Wolfgang Grupp wird bis Ende 2023 alle seine Firmenanteile an seine Frau übergeben. Spätestens im Frühjahr 2024 wird ein Nachfolger bestimmt. Ob es sich dabei um Bonita oder Wolfgang Grupp Junior handeln wird? Es bleibt spannend.